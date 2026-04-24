KellyChu - VTC奪「建築信息模擬學會」3大獎 | Executive日記

職業訓練局（VTC）將創新科技融入校園發展與教學，於香港建築信息模擬學會（HKIBIM）舉辦嘅「香港建築信息模擬學會大獎2025」中奪得3項大獎。當中VTC航空及航海教育中心（AMEC）嘅「統一平台」勇奪「BIM倡議 - 教育」組別大獎（Grand Award）；香港專業教育學院（IVE）工程學科亦憑藉全面人才培訓工作，分別奪得同一組別嘅金獎，以及「BIM學術/培訓/研究機構」組別銀獎。



VTC表示，今年將啟用嘅航空及航海教育中心，應用「統一平台」實現校園網絡智慧化運作，包括可提供真實嘅BIM模型及實時運作數據，支援教學與智慧應用開發，讓學生在校園內接觸到最真實嘅數據，掌握業界最新技術，實現產學接軌；平台同時令校園實現全周期智慧營運，透過整合BIM、樓宇管理系統（BMS）及物聯網（IoT）感測器數據，結合大數據與AI，幫助提升空間使用效率、能源可持續性及設施管理效率。



KellyChu