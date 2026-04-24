查小欣 - 宮廷全家福 | 查乜料

全女班去歷山大廈北京樓吃晚飯，美心集團公關大姐Una安排的菜式氹味蕾又顏值高，大家忙住食同笑，仲要忙打卡。



「宮廷全家福」先聲奪人，巨型金盤上齊集10款招牌前菜，包括：蔥油涼拌紅蜇頭，五香燻魚，紹興酒糟醉雞，麻醬雞絲粉皮，茉莉花茶煙素鵝，鎮江糖醋小排骨，宮廷脆鱔，桂花糖蓮藕，成都陳皮辣牛肉，揚州龍青瓜，加上乾冰效果，仙氣湧現，佐以好友珍藏的紅酒，談興更濃，幸全是涼菜，不怕放着打卡十多分鐘。



型如燈籠的魚香燈籠蝦，蝦肉爽鮮，醬汁惹味。原盅松茸鹿筋螺頭燉湯，清潤微微黏嘴，菇味清香。



在北京館子有師傅來席前表演拉麵司空見慣，意想不到的竟是位女拉麵師，嫻熟地將麵糰疊疊拉拉，姿勢妙曼，如變魔術，麵糰在她手中頃刻變成絲絲幼麵，還是首次見女拉麵師，又是打卡時間。



來到北京樓，必吃烤北京填鴨，包薄餅有專人代勞，餅皮自家製，特別軟綿，烤鴨皮香脆肉嫩滑。



苗族金湯酸菜魚，金湯橙紅色，喜氣洋洋，用東星斑起骨啖啖肉，金湯鮮酸微辛，放在填鴨之後，除膩醒胃，最佳配搭。



扇影金華蔬，華麗登場，手工菜，用薄片金華火腿、筍、冬菇、紅蘿蔔配小唐菜，砌成一把打開的紙扇，青瓜作碧玉扣，黃色蛋絲作扇穗，顏色層次分明。



牛肉餡兒餅，餅皮鬆軟，牛肉餡多汁，至愛。韭菜肉餡兒餅亦人人讚。



甜品兩款：香蕉取代蘋果做旋風拔絲；金陵驢打滾，煎至微焦，入口先脆後軟糯。好啱全家福或款客的菜單。



查小欣



首見女拉麵師，拉麵姿態妙曼。