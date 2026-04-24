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KellyChu - 學生贈北京冬奧4周年盲盒 鄧炳強大讚：遲來但有趣 | Executive日記

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KellyChu
5小時前
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生活 專欄
內容

　　保安局局長鄧炳強早前同幾位保安局青年領袖及亮志計劃嘅同學仔見面，了解佢哋喺米蘭冬奧實習期間嘅經歷，仲獲同學仔送上2022年北京冬奧4周年盲盒特別版紀念品，鄧炳強形容禮物「遲來但有趣」。

　　同學仔藉今次與局長見面嘅機會，分享佢哋喺冬奧期間嘅實習點滴，提到包括向嘉賓分享中國文化和科技、接待國際奧委會人員、協助安檢工作。同學亦向局長介紹由香港設計嘅兩款冬奧紀念襟章，襟章上印有保安局吉祥物「保安熊」和香港特色元素如電車、中銀大廈等。

　　鄧炳強亦鼓勵同學們，認識咗不同嘅文化，又結識到來自世界各地嘅朋友，更了解到這項大型國際活動係如何舉行，希望大家未來可以學以致用。佢坦言，聽得出幾位同學充滿熱誠同使命感，呢次寶貴經驗，訓練到佢哋更有承擔同國際視野，又話起初收到2022年冬奧嘅盲盒紀念品，以為係過期禮品，後來先知原來係北京冬奧4周年特別紀念品，既有趣又別具意義。

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