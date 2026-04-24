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張諾 - 沈靖韜凱旋音樂會 | 任意行

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張諾
5小時前
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生活 專欄
內容

　　三月香港藝術月。畫展和表演節目如春花遍地綻放，其中一個焦點，當數沈靖韜與香港管弦樂團合作的拉赫曼尼諾夫第一鋼琴協奏曲。香港文化中心音樂廳座無虛席，我也是座上客，滿懷期待這位去年勇奪范·克萊本（Van Cliburn） 國際鋼琴大賽金獎的「香港之子」，為我們奏出美妙樂韻。

　　這一夜的演出，標誌着他藝術成熟的宣示。拉赫曼尼諾夫的第一鋼琴協奏曲乃作曲家青年時期之作，洋溢火花與青春氣息。沈靖韜的觸鍵，既有精準的結構感，又不乏奔放的詩意，讓人見證他從神童蛻變為王者的歷程，而始終不變的，是那迷人琴音。

　　《達拉斯晨報》曾以「貴族」形容他的演奏，這次他呈獻的，不僅是高雅的音樂修養，更有一份歷經沉澱後的從容。指揮家羅拔遜的細膩帶領，港樂樂手的生動伴奏，同樣功不可沒。

　　沈靖韜三歲習琴，六歲入讀演藝學院初級課程，十歲奪得德國埃特林根國際青少年鋼琴大賽冠軍，打破郎朗十二歲奪冠的紀錄。然而與許多天才不同，沈靖韜並未急於鎖定職業道路，反而選擇赴哈佛大學攻讀商科，至本科畢業後才重返音樂，決志走上藝術之路。這位「琴鍵上的文化使者」，已然站在世界舞台中央，每次歸來演出，都是香港音樂界的驕傲，也印證了我城的文化藝術底蘊。

張諾

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