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鄧達智 - 九百九十九 | 智智樂GO

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鄧達智
5小時前
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生活 專欄
內容

　　收到中移動4月份帳單，總數$999⋯⋯九百九十九。

　　選用方便的一卡兩地用途，中移動兩地通的服務真好，好幾年相安無事；朋友們入內地或出國都喜歡用略平的Sim Card；在下寧用中移動MyLink的Roaming服務，免卻旅途上換卡麻煩。

　　過去出門前買好三天，一星期或兩星期，分開大中華區、日韓、東南亞⋯⋯而中東、歐洲、北美洲等等套餐，可用數據清楚列明，超出用量即限速，直至限期屆滿。縱使前往歐洲或北美洲，若維持兩周期限，用盡了，頂多三數百元。

　　中移動近期不斷搬龍門；過去進入內地及澳門有一定數額可用，頂呱呱方便。隨後被勸喻轉Plan，北上無限量使用卻沒讓用戶提高警覺；內地可用數額並非無限量，而是到了一定程度，則用香港數據抵扣，回港後發現本來在港任用的數據被內地數據透支，香港電話立即被拖慢！

　　可想像，大本營在香港，可用數據當然以香港為重心，若然被內地使用額拖慢，試問有多不方便？沒法子，只好立買新數據，費用付出，數據用量似乎完全沒增加，依然故我用不得，回港即去中移動查詢：閣下必須先Cancel剩餘數據，始得啟用新方案。

　　幾乎爆粗，回想不值得，寧願大石抌心口，保持安靜。

　　買海外Plan，消失了過去三天、一星期或兩星期的計劃；換來一天48元，或為期一月的方案⋯⋯無奈選擇大中華，亞洲及全球包裝，前往泰國即亞洲區；收費248元，用量5GB，巧妙說成為期三十天。誰知去到第三天，已被通知數據用盡，往後再用每天收費36元，在曼谷頭尾才9天；收到帳單，費用竟然暴漲到$999（九百九十九元）；月費不過199元，中間在內地買了一天費用，結果需付出前所未有，主要在曼谷「被打劫」，加在一起，$999不是一筆大數，如此狹窄用途，未免掠水掠過態！

　　過去數年，一直盛讚中移動服務；未知哪一位計數精闢的新高層的謀略，結果：驅逐了忠誠的顧客。

鄧達智

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