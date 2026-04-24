項明生 - 賣第一桶金 | 非誠勿遊

耐得住寂寞才守得住繁華。



年輕的時候不懂得投資，聽外婆講，黃金係最好嘅保值。於是平時死慳死抵，每天帶飯返工，而且是帶兩個飯盒，除了午餐還有晚餐，因為剛剛畢業進入日資公司是搏殺期，每天工作時間長達14小時。每年慳返的飯盒錢，走去銀行買了楓葉金幣，但是黃金價錢在千禧年之後一直都打橫行，我當是最老土的資產配置，一放就是廿年，直到舊年開始黃金展開史詩級的升幅，屢破新高，我才想起這些封塵銀行夾萬的青年記憶。



我沒有水晶球。當年買的金幣開始廿年都沒有升，點知最近兩年就升了4倍。而同期投資買港股只升了14%，買香港樓的話也只升了70%。



最近我在YouTube上載了一條片頗受歡迎，講我到了57歲之後領略到的人生道理，其中一樣就是老了就千萬不再慳錢吝嗇，這些青春的飯盒錢，我絕不打算留給後代，因為這樣不勞而獲只會害了他們。而我準備的計劃是Die with zero. 所以我絕對不要，當我人在天堂，金幣還在銀行夾萬，今天就先來斷捨離，全部賣返給中國銀行！



項明生