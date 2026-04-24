Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

項明生 - 賣第一桶金 | 非誠勿遊

非誠勿遊
非誠勿遊
項明生
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　耐得住寂寞才守得住繁華。

　年輕的時候不懂得投資，聽外婆講，黃金係最好嘅保值。於是平時死慳死抵，每天帶飯返工，而且是帶兩個飯盒，除了午餐還有晚餐，因為剛剛畢業進入日資公司是搏殺期，每天工作時間長達14小時。每年慳返的飯盒錢，走去銀行買了楓葉金幣，但是黃金價錢在千禧年之後一直都打橫行，我當是最老土的資產配置，一放就是廿年，直到舊年開始黃金展開史詩級的升幅，屢破新高，我才想起這些封塵銀行夾萬的青年記憶。

　　我沒有水晶球。當年買的金幣開始廿年都沒有升，點知最近兩年就升了4倍。而同期投資買港股只升了14%，買香港樓的話也只升了70%。

　　最近我在YouTube上載了一條片頗受歡迎，講我到了57歲之後領略到的人生道理，其中一樣就是老了就千萬不再慳錢吝嗇，這些青春的飯盒錢，我絕不打算留給後代，因為這樣不勞而獲只會害了他們。而我準備的計劃是Die with zero. 所以我絕對不要，當我人在天堂，金幣還在銀行夾萬，今天就先來斷捨離，全部賣返給中國銀行！

項明生

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
14小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
14小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
14小時前
長沙灣救護車捱撞翻側 釀3傷包括兩救護員 私家車司機涉酒駕被捕
突發
7小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
15小時前
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
14小時前
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。資料圖片
六合彩︱頭獎2000萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
9小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
2026-04-22 21:25 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
11小時前
更多文章
項明生 - 愛蹲才會贏 | 非誠勿遊
　　相隔40年，我今年正式重回我出生的內地，展開新的旅居生活，總有100樣的不習慣。 　　如果要數第一樣，肯定是「蹲在地上滑抖音」。 　　由香港出發無論是經羅湖或福田，過關都已是走走過場，越來越無痛無感，連身份證、回鄉證也不需要帶，香港這邊用手機E道，深圳那邊用人面辨識，幾秒就通過。 　　出關登上福田口岸站，四號線是由香港地鐵經營，無論是車廂月台還是燈箱設計，同香港一模一樣。最大
2026-04-10 02:00 HKT
非誠勿遊