Titus - 縱橫四海 | 錶奇立異

四月中在瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders錶展至今仍然是熱話。上星期我寫到了三個我認為值得留意的新錶，而這週要講的，是俗稱“Holy Trinity”，三大品牌之一的江詩丹頓(Vacheron Constantin)。



被列入Holy Trinity，當然有原因；江詩丹頓是歷史最悠久的品牌之一，於1755年創立，僅次於1735年的Blancpain。最強的是，品牌由始至終一直營運，幾乎沒有停過，戰勝了世界大戰的影響及經濟的起伏。70年代，鐘錶行業經歷了石英機芯及運動錶款的革命性市場整頓，三大品牌都推出了具爭議性的新設計，包括是Audemars Piguet的Royal Oak，Patek Philippe的Nautilus，以及Vacheron Constantin的 222。如今，以上三個錶款仍然是市面上熱賣的錶款。



江詩丹頓1977年推出的222系列，為19年後推出的Overseas（縱橫四海）系列鋪了路。Overseas至今已有30年的歷史，而自從2016年推出了第三代設計，Overseas 成為了品牌的王牌系列。



Overseas顧名思義是一隻為探索世界，旅遊，及自由而誕生的手錶，有兩地時間的功能可說是理所當然，所以2018年，推出了第一隻Overseas Dual Time。相隔八年，品牌上星期推出了Overseas Dual Time Cardinal Point，以新錶面，全新顏色及物料配搭面世。



Cardinal Point全鈦金屬打造，以大自然的顏色作靈感，有藍綠啡白四個錶面及錶帶的顏色配搭。錶面一向用拋光的Overseas，今次特別用了啞色的噴砂質感，為手錶添上更濃厚的運動氣質。41mm的錶徑對我來說稍為偏大，但對普羅大眾來說仍然是非常可以接受。



這隻錶的的兩地時間功能簡單易用，我自己親身體驗過，而且今次更加型格有款，值得留意，尤其是年輕人。



Titus