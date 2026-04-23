林靜 - 自選靚湯米線 | 紅棉樹下

沙田新城市廣場的午後，總有幾縷不循常規的食香。「四季芬芳」－－百年老號「蛇王芬」的青春支線－－便藏身於此，原來香味來自店內的自選靚湯米線。



幾款湯底都是數小時慢熬的誠意：白濃雞湯澄澈透亮，鮮蝦濃湯以羅氏蝦殼煉出紅油，南瓜濃雞湯綿密帶奶香，更有那乳山生蠔湯，熬至奶白濃稠，輕膠掛勺，一啖之下，蠔鮮綻放如潮汐拍岸。最矜貴莫過於花膠太史五蛇羹湯底－－蛇王芬享譽百年的招牌，化作米線的靈魂湯頭，手拆蛇肉絲嫩滑無骨，花膠厚身黏唇，木耳絲添幾分爽脆，滋補養生之餘，更是一場舌尖上的時光旅行。



主食與配餸的排列組合，簡直是為選擇困難者設下的甜蜜陷阱。米線、紅薯粉、熱乾拌麵、泡飯，四選其一；原味、酸辣、辣，三味任擇。



菜式清單洋洋灑灑三十餘項，從尋常的魚蛋、蟹柳，到講究的西班牙叉燒－－實為入味的日式五花腩，脂香入口無渣；潮汕手打牛丸彈牙多汁，魚肚吸湯軟糯，黑磨豉豬腳膠質豐富。若想輕巧如下午茶，幾樣素餃、雲吞足矣；若想豐盛進補，大可豪擲一筆，將花膠蛇羹湯底與鮮蝦、豬頸肉、花枝丸共冶一爐，成就一碗只此一家的「天花板級」自選湯麵。



這一碗，是百年燉湯智慧的年輕轉身。斜槓青年也好，退休長者也罷，皆能在這靈活的搭配間，找到專屬的滋味與滋養。一啖湯，一箸麵，吃下的不但是飽足，也是一份與時並進的老字號心思。



林靜