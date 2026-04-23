KellyChu - 港鐵夥長春社推動兒童低碳教育 出繪本「綠鐵B」 戲偶劇巡迴校園 | Executive日記

昨日適逢「世界地球日」，港鐵宣布開展《綠鐵B出動－－排碳怪吸吸走》環保教育計劃。佢哋同環保團體長春社聯合製作咗一個兒童繪本，希望透過以「衣、食、住、行」為切入點，用生動故事啟發學生實踐低碳生活方式。



繪本將送贈至全港公共圖書館，以及參與計劃嘅小學與幼稚園圖書館，同時亦推出電子繪本及動畫版本，方便家長與孩子在家共讀共賞，將低碳訊息延展至家庭層面。繪本原創故事更改編成校園戲偶劇，透過角色演繹和現場互動遊戲，以輕鬆有趣方式提升學習趣味。戲偶劇今年內將走訪近40間小學巡迴演出。



港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿話，港鐵一直致力推動環保教育，與社會各界攜手實踐可持續生活，很高興能與長春社共同製作《綠鐵B出動-排碳怪吸吸走》繪本，讓小朋友在「玩中學、學中做」，從日常生活細節中開始減碳，成為守護地球嘅小小行動家，一起邁向綠色未來。



KellyChu