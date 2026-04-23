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KellyChu - 古天樂佘詩曼等21巨星齊力撐 Tiger Circle為DSE考生應援 送上四葉草祝福 | Executive日記

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KellyChu
12小時前
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生活 專欄
內容

2026年DSE進入最後衝刺，為紓緩考生壓力，由The Standard打造嘅Gen Z社群平台「Tiger Circle」，邀請咗21位跨世代藝人現身打氣，佢哋齊齊送上四葉草祝福，為學子注入「Tiger Energy」！

　　活動由香港演藝人協會會長古天樂領軍。古生一向關注學童心理健康，他在影片中勉勵考生：「盡力就好，分數唔代表一切！」除了會長，星級陣容更包括佘詩曼、林峯、劉俊謙、鄧麗欣、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、陳蕾及Locker（林家熙）、Day（許軼）、Ivy So（蘇雅琳）等實力派與新生代偶像。佢哋透過打氣短片分享心得與鼓勵金句，與考生同行。

　　此外，姜濤、Ian（陳卓賢）、Tyson Yoshi及MC（張天賦）更為考生獻上小心意，特別送出驚喜禮物。「Tiger Circle」將以Treasure Hunt遊戲方式送出，想拎到偶像悉心準備嘅驚喜，請密切留意「Tiger Circle」[email protected]每日發放嘅最新消息喇。

　　「Tiger Circle」希望透過是次活動，讓考生感受到社會上滿滿嘅祝福與支持，在DSE路上絕不孤單。即日起，追蹤IG(https://www.instagram.com/tigercircle.hk)觀看21位明星應援片並參與互動，留言打氣或分享減壓心得，有機會取得小禮品：LA'GOM Cashew & Tiger Nut Milk及Oral-well Whitening PRO Toothpaste 95g(專業防敏美白牙膏)。

KellyChu
 

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