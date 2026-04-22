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Kelly Chu - 協青街舞劇鼓勵青年舞出光芒 續寫熱血篇章- Executive日記

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KellyChu
19小時前
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生活 專欄
內容

協青社(Youth Outreach/YO)上星期六在沙田大會堂演奏廳舉行其年度旗艦籌款活動——協青街舞劇 YO Dancical 2026《半個故事》。活動旨在推廣「舞出健康人生」的理念，協助高危青年發掘潛能、重塑自尊與自信，實現引導青年由危機中邁向正向轉變歷程。

《半個故事》寓意為「半個故事，無限可能；下一頁，由你改寫」，冀傳遞核心信念：真正的成長並非放棄，而是學會以自身步伐堅定前行。這份對生命的熱血堅持，正是青年維持心理健康及實現復元的根本力量。值得一提的是，整個街舞劇由構思、編曲、排舞、演出，以至道具、舞台及燈光設計，均由YO的青年人親身構思及創作。

自2014年起，協青社每年均舉辦「協青街舞劇」，為青年人提供展示才華的演出平臺，並為 YO 籌募服務經費。今年共有來自18間中、小學的40名學生參與製作及演出，展現青春熱力及無限創意。而今年「協青街舞劇」更將首次走出香港，於今年7月前往深圳舉行大灣區演出，邁向跨區交流的新里程。

勞工及福利局局長孫玉菡致勉勵辭表示：「後生仔一定要有夢想，有夢想先會有未來。而我們作為大人，責任就是為年輕人創造一個更廣闊的舞台，讓大家可以盡情發揮，追逐夢想。」

孫玉菡勉勵年輕人勇敢追夢。
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Kelly Chu 

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