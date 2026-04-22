小董 - 尷尬的老人氣味 | 輕鬆養生

那一晚，小董聽到一句話之後，整個人有點崩潰了！



一位很久不見的朋友，走過來跟我打招呼，之後很沒禮貌地跟我說：「你怎麼有股『老人除』？自己注意一下啊！」



老人味並非歲月印記，而是身體悄悄「積濁氣」！歲月催人老去，容貌生衰，肌理變色，而許多長者身上，會悄然縈繞一股獨有的淡淡體氣，世人俗稱老人味。不少人誤以為此乃年紀增長必然自帶的氣息，亦有人歸咎於清潔不周，實則以中醫視角觀之，這並非衰老的固有標籤，而是身體臟腑代謝放緩，濁氣濕濁日積月累、悄然外洩的溫柔信號。



人身宛如一座精巧運轉的養生庭園，脾腎便是庭園之中運化疏導的核心樞紐。年少之時，脾腎精氣充盈，氣血流轉不息，體內水濕、代謝雜濁皆可快速運化排解，內外通透，體氣自然清爽潔淨，無半分異味滯留。時至暮年，臟腑機能隨年歲漸趨平緩，脾氣運化之力減弱，難以腐熟水谷、運化濕氣，腎氣固泄之功漸衰，無力推動周身氣血循環。久而久之，本該及時排出的濕濁、淤滯之氣無法疏導散泄，便悄悄鬱結於臟腑肌理之間。



這些潛藏體內的濕濁之氣，既非外感邪毒，亦非疾病禍根，只是代謝放緩積攢的體內廢料。鬱積日久，便會循着肌膚毛孔緩緩蒸騰外洩，化作大眾感知的老人味。說到底，並非肌膚藏污，而是體內運化遲緩，濁氣無處可去，自然形於體表。



她的一句說話的確提醒了小董，近年真的疲於奔命，少了替自己認真地調理身體，要改善此狀，無需濃妝香飾刻意遮掩治標，只需溫和調理固本清源。日常飲食清淡養脾，少膩少燥，杜絕濁濁內生；日常適度緩步舒展，活絡氣血，助推濁氣疏泄；作息安穩規律，養護脾腎元氣，恢復代謝之本。臟腑調和則濕濁不聚，氣血通暢則濁氣不存，無需刻意修飾，自然體氣清和，身心清爽安適。



假如你有發現自己身上飄着一股微微的濁氣，建議找你的家庭中醫師調理一下，很快便能恢復青春氣息了！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董