Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳慧妍 - 最「心」消息 | 營爆生活

營爆生活
營爆生活
吳慧妍
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　美國心臟協會（AHA）於2026年3月31日發布了《2026年改善心血管健康膳食指南》。該指南建議透過富含營養且以植物為主的飲食來維護心臟健康。以下是九大核心建議：

‧保持能量平衡：調整熱量攝取和消耗，以維持健康體重。

‧多吃蔬菜水果：攝取多樣化的蔬果，亦應優先選擇完整的蔬果而非果汁。

‧選擇全穀物：多選以全穀物為主的食品，而非精製穀物。

‧優化蛋白質來源：i）增加植物性蛋白（如豆類、堅果）；ii）定期食用魚類或海鮮；iii）如想吃紅肉應選擇瘦肉部位，並限制份量，避免加工肉類；iv）選擇低脂或脫脂乳製品，而非全脂乳製品。

‧選擇不飽和脂肪來源：使用液態非熱帶植物油（如橄欖油、菜籽油），取代動物脂肪（牛油、豬油）或熱帶油脂（椰子油、棕櫚油）。

‧減少加工食品：多選天然或極簡加工的食物，避免超加工食品。

‧限制糖分攝取：盡量減少含糖飲料和添加糖食物的攝取。

‧控制鈉攝取量：選擇低鈉食品，烹調時少用或不用鹽。

‧適量酒精：如沒有飲酒習慣，請勿開始。若有飲酒習慣，應限制攝取量。

　　這些建議不僅有助降低心血管疾病（CVD）風險，同時也有助預防二型糖尿病、一些癌症、和認知健康問題。當然，各人的生活和飲食習慣各有不同，絕不能「One size fits all」，如有任何營養疑問，建議諮詢你的醫生及營養師。

吳慧妍

最Hit
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
9小時前
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
12小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普宣布延長對伊朗停火 期間繼續封鎖伊朗港口｜持續更新
即時國際
37分鐘前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
10小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
9小時前
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
7小時前
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港 「今年禮物勝去年」
股市
13小時前
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
社會
12小時前
更多文章
吳慧妍 - 超加工食物 | 營爆生活
　　近期大家應該經常聽到「超加工食物」這個術語。究竟它和我們慣常聽到的「加工食物」又有何分別呢？你又會是每天吃着「超加工食物」的一群嗎？ 　　為減少這些術語的混淆，巴西研究人員於2009年建立了Nova分類系統，根據工業加工程度和目的對食品進行分類： 第一類：未加工或最少加工的食品。例如蔬菜、水果、肉類和意大利麵。這些食品可能經過清洗、乾燥、冷凍或真空包裝，但未添加任何成份。 第
2026-03-04 02:00 HKT
營爆生活