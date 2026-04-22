吳慧妍 - 最「心」消息 | 營爆生活

美國心臟協會（AHA）於2026年3月31日發布了《2026年改善心血管健康膳食指南》。該指南建議透過富含營養且以植物為主的飲食來維護心臟健康。以下是九大核心建議：



‧保持能量平衡：調整熱量攝取和消耗，以維持健康體重。



‧多吃蔬菜水果：攝取多樣化的蔬果，亦應優先選擇完整的蔬果而非果汁。



‧選擇全穀物：多選以全穀物為主的食品，而非精製穀物。



‧優化蛋白質來源：i）增加植物性蛋白（如豆類、堅果）；ii）定期食用魚類或海鮮；iii）如想吃紅肉應選擇瘦肉部位，並限制份量，避免加工肉類；iv）選擇低脂或脫脂乳製品，而非全脂乳製品。



‧選擇不飽和脂肪來源：使用液態非熱帶植物油（如橄欖油、菜籽油），取代動物脂肪（牛油、豬油）或熱帶油脂（椰子油、棕櫚油）。



‧減少加工食品：多選天然或極簡加工的食物，避免超加工食品。



‧限制糖分攝取：盡量減少含糖飲料和添加糖食物的攝取。



‧控制鈉攝取量：選擇低鈉食品，烹調時少用或不用鹽。



‧適量酒精：如沒有飲酒習慣，請勿開始。若有飲酒習慣，應限制攝取量。



這些建議不僅有助降低心血管疾病（CVD）風險，同時也有助預防二型糖尿病、一些癌症、和認知健康問題。當然，各人的生活和飲食習慣各有不同，絕不能「One size fits all」，如有任何營養疑問，建議諮詢你的醫生及營養師。



吳慧妍