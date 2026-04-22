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張諾 - 鮮味饗宴 | 任意行

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張諾
2小時前
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生活 專欄
內容

　　若有外地朋友來香港旅遊，我總喜歡帶他們逛海鮮市場。流浮山的蠔香、鯉魚門的漁港風情，更能讓朋友體驗本地的獨特飲食文化。

　　上周日又領着幾位海外友人，由尖沙咀坐渡輪往鯉魚門進發，到朋友推介的鉅記海鮮酒家，喜歡這店大廚的手藝。我們買了石斑、長腳蟹、龍蝦與海蝦，還有肥嘟嘟的蟶子與南非鮑魚。各人看着那晶瑩剔透的魚缸水花四濺，未吃已先興奮。

　　趁着飯前空檔在附近逛逛。下午五時多的陽光已稍稍收斂，加上海風徐徐吹來，讓人悠然自在，石灘上聚滿了嬉戲遊人，堤岸上不少人在垂釣。對岸的筲箕灣與西灣河樓景，這麼近又那麼遠。往東邊眺望，正巧一艘巨輪從藍塘海峽緩緩駛入維港，那一刻的剪影，定格了香港漁港的前世今生。

　　開飯了。椒鹽中蝦炸得金黃酥脆，連殼吃最是惹味；炒班球火候精準，魚肉雪白爽滑；南非鮑魚以最經典的果皮清蒸，軟糯中帶一抹陳皮幽香。蟶子鋪滿蒜蓉粉絲，吸飽了海鮮精華；而最得人心的，始終是那碟金黃濃稠的芝士龍蝦配伊麵。眾人顧不得儀態，拿着刀叉鉗子埋頭苦幹，吃得指頭沾滿鹹香，笑聲與杯盤碰撞聲交織在一起。

　　在高樓林立的市區，仍可享受這悠閒的漁村風情，正是香港的魅力。

張諾

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2026-04-20 02:00 HKT
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