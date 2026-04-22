李純恩 - 心安理得就好 | 好好過日子

這天跟朋友聊天，她說看通勝說她今年犯太歲，心中總是有些忐忑。我說不怕，現在的日子過得特別快，年頭說你犯太歲，你有些驚，但還來不及細細品味，時間就刷一下過去了。你看，好像昨天還在過新年，一眨眼，已經四月下旬，五月便在眼前，放個假，做不了幾件事，到六月了，一年便過了一半。上半年如此，下半年也一樣，不知不覺，眨幾下眼，新年便到了，即使忐忑，一年也不會太難過，對不？



朋友聽我這一說，覺得有些道理，只願日子再過得快些，快些過完這一年。



我沒跟朋友說的是，許多事情是心中有，便有，心中沒有，便沒有。只要不上心，平常過日子，日子便也平常過了。活了幾十年，總會接二連三遇到些諸如犯太歲的命理之說，與其惴惴不安，不如置之度外，不知不覺，便過了要小心這個注意那個的一年。這也就平安無事了。若真有些什麼事，也不過是兵來將擋水來土掩，不作多想，便也過了。



平時過日子也是如此，遇到事情專心解決就是，如果太多想法，反而容易瞻前顧後，沒來由的捨本求末，搞亂了自己。便如這個聽說自己今年犯太歲的朋友，心裏總是惦着這一章，只要碰到些事情就往這上頭想去，日子少不免過得忐忑。反之，就算人家告訴你犯太歲，置之一笑，或阿Q式想想，要是你的太歲真的要跟你過不去，你也躲不了，不如正常過日子，這日子也就過得心安理得了。



李純恩