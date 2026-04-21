林靜 - 游擊隊英雄 | 紅棉樹下

周末午後，中央圖書館地下的一隅，一個名為「熱血東江 薪火相傳」的小型展覽，悄然佇立。不見絡繹的人潮，展館裏空無一人，寂靜得只聽見自己的腳步聲。然而，這份靜謐，恰恰讓我得以沉浸式地走進那段烽火歲月，香港英雄抵抗日寇侵略的十四年壯烈史。



展覽前言緩緩道出：抗日戰爭從一九三一年九一八事變開始，歷經十四年，是近代中國第一次取得完全勝利的民族解放鬥爭。當華東、華北相繼淪陷，香港成為愛國人士南下推動抗戰的陣地；一九四一年十二月香港淪陷後，內地與香港同胞血脈相連，共同抗敵。其中，中國共產黨創建的東江縱隊港九獨立大隊，以游擊戰術與日軍浴血周旋，揚威海外，是華南抗戰的中流砥柱。



展品中，朱達誠的《烏蛟騰的電波》（見圖）讓我特別有感覺。烏蛟騰曾是港九獨立大隊的駐地，屢遭日軍掃蕩，卻從未屈服。沈平的多幅畫作更如一把鑰匙，打開了我對香港歷史建築的嶄新認知：《中環半山儒林臺》原來是情報觀察站；《皇后大道中八路軍駐港辦事處》一九三八年以「粵華公司」名義隱蔽運作；《西貢七聖古廟》曾上演游擊隊突襲殲敵的激烈戰鬥；《玫瑰小堂》是一九四二年港九大隊的成立之地；《沙頭角羅家大屋》現已成為抗戰紀念館；《東涌炮台》見證了大嶼山一帶的游擊戰足跡；《抗日英烈劉春祥》畫中的中隊長，犧牲時年僅二十三歲，屯門龍鼓灘屹立着他的紀念碑；而《夜襲》則描繪了短槍隊多次摸黑突襲敵據點的驚心場面。



看着這些畫作與歷史照片，我才驚覺，原來平素路過的許多建築與角落，竟承載着如此激動人心的抗戰記憶。那些斑駁的牆垣、靜默的古廟、褪色的炮台，曾經都是英雄們奮戰的舞台。



走出展館，我心中默默許下決心，以後逐一到訪這些地方，向先烈致敬。牢記歷史，不是為了延續仇恨，而是為了珍愛和平、開創未來。



林靜