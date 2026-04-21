李純恩 - 胖橘貓 | 好好過日子

開始的時候是因為喜歡微信影音號裏的一隻胖乎乎的橘貓，橘貓由AI生成，在綠水青山的環境裏天天撈魚採菜，然後回家做飯，做出來的飯菜都十分吸引，胖橘貓吃得特別香，非常討喜，比看真人教做菜有趣得多。這隻貓還有一隻老虎和一些其他的動物朋友，煮了飯就請來一起開餐，好快樂。



影片裏的胖橘貓只會發出一些伊伊呀呀的聲音，不會說話，但有表情和動作配合，特別可愛。後來創作者又出了一個胖橘貓的日常故事系列，開始讓橘貓敘述日常事情，牠開口講話了，講的還是一口廣東腔國語，生動極了。這貓說的內容很廣，涉及衣食住行，還有人生智慧和人性特質、男女關係，遣字用詞十分幽默，加上那一口廣東腔官話，靈動活潑，越發討喜。最經典的是這隻貓有時候在說完一串話之後，會突然用廣東話爆一句「我丟你法海！」這句貓話外省人不明所以，但廣東人聽了，十個人有十一個人會笑出聲來。



這一切如果由真人來演繹並沒甚麼好笑，但被一隻大胖橘貓演出來，真是人見人愛。於是愛上了這隻貓，天天看，大數據知道我喜歡，也天天推胖橘貓的新花樣給我看。幾個月下來，帶來了許多歡樂。後來，大胖橘又用上了其他方言的口音，比如北京腔和東北腔，近來又說起了上海話，但都不如那一口廣東官話那麼傳神，尤其是那一句「我丟你法海！」真是絕了。



上個月我開「貓在哪裏」畫展的時候，記者問我為甚麼這麼喜歡畫貓，我說因為貓最像人，又比人有趣。今天說的AI大胖橘之所以討人喜歡，也是這個道理，牠其實是個貓樣的人，動靜才那麼有趣，如果換了人樣，我就不會捧場了。



李純恩