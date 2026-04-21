林國誠 - 桃花偏財運 | 五里山

正東方。八白星是三吉星之一，但已進入九運第3年，過去的當運星開始要休息，今年還有一點餘氣，仍以小吉論，唯今年的八白土星入木鄉，再被天心所洩，吉氣減低，屬於平安無礙的方位。



大門：用啡色地氈。



大廳的東方：放瓷製的吉祥寓意的擺設，如福祿壽或白瓷彌勒佛，亦可放1瓷製聚寶盤，內放五色碎石，藏密的財神寶瓶亦可放在東方，方位要加燈，明亮，聚積財氣，高度要40吋。



辦公室的東方：在東方用1白瓷碗，內放8粒合桃，財神寶瓶和寶袋，是最好的選擇。



睡房的東方：可放夾萬，夾萬內放1白瓷碗，內盛滿五色豆，亦可放瓷制聚寶盤，五色碎石墊底上放錢。



吉利的月份：農曆七月、八月。



不利的月份：農曆二月、五月、十一月。



東方不可動土的月份：農曆二月、三月、十一月、十一月。



中宮。一白貪狼星入中，是今年的次吉星。貪狼星亦為三吉星之一，亦是九運的未來吉星，主偏財、桃花和催丁的主要星辰。一白水是非常重要的平衡，今年火氣特盛，中宮調放適宜丙午年提升風水的秘技，自會勝人一籌，唯無心加強元旦盤而尅流年一星，流年星變弱，需要用強金扶持。可在全屋的中間位置，多在走廊和客廳的交接位置，用一銅盤盛滿清水，旁邊放一銅制有尾的豬或者魚。



催旺中宮的月份：農曆三月、八月、十二月。



不利的月份：農曆四月、七月。



不可動土的月份：農曆四月、五月。



全年最佳催旺時間。丙午年的流年、流月、流時、流刻，最旺的時間為西曆9月17日上午11時30分，在這時刻重新啟動或多加1個流水裝置在東南方，多加1隻銅豬或銅魚在中宮，可催動全年最旺的財星。



林國誠