KellyChu - 便攜式監測水質抗生素平台 渠務署聯中學生奪國際發明獎 | Executive日記
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中學生人才輩出，渠務署早前同保良局何蔭棠中學及仁愛堂田家炳中學嘅學生合作，研發出1個便攜式三模組生物感測平台「睿敏析」（Remedix）。佢哋成功製作箱型實驗室，方便用家攜帶，可快速檢測水中嘅四環素類抗生素殘留，加強追蹤抗生素污染，以免環境中的細菌產生抗藥性。研究項目更加喺全球規模最大的發明展覽之一嘅「第51屆日內瓦國際發明展」榮獲銅獎，揚威海外。
麻雀雖小，五臟俱全。裝置擁有生物感應器模組、封裝模組及檢測模組，只需將對四環素具響應性的基因改造大腸桿菌，培育水樣本；然後將樣本，以海藻酸鈣微珠固定，最後通過顯色反應分析。系統操作簡便，有望取代傳統昂貴耗時嘅實驗室分析方法。
KellyChu
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