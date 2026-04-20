KellyChu - 港台走進前海搞音樂會 兩地頂尖音樂家齊演奏 | Executive日記
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香港電台近年積極「走出香港」搞活動，向海內外不同觀眾介紹自家節目，同時促進雙方文化交流。港台第四台上周六首度聯同前海管理局，在深圳萬象前海天幕廣場舉行咗一場難得的跨地域音樂盛會。音樂會集合深港兩地頂尖音樂家同台獻藝，盡展中西樂韻獨特魅力。
2025年「世界口琴大賽」大獎得主—口琴組合「RedBricks」為音樂會揭開序幕，以全新方式演繹香港金曲《數字人生》及《當年情》；笙演奏家盧思泓聯同民樂小組演奏多首經典名曲；壓軸更有香港歌劇界天后級女高音葉葆菁，與深圳歌劇舞劇院合唱團男高音蔡繼瑜攜手獻唱《茶花女》中的經典名曲《飲酒歌》。
想重溫這場藝術盛會嘅樂迷，可留意本周六下午兩點在港台第四台播出嘅節目《我哋都係音樂系！》。電視版本則會在下月31日於港台電視31《演藝盛薈》節目內播映。
KellyChu
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