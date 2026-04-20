KellyChu - 世界盃6月開波 答問題贏豐富禮品 星島問卷調查了解外圍賭博情況 | Executive日記

世界盃將於6月開鑼，全城勢掀起足球熱潮。然而，每逢大型國際賽事舉行，外圍必然大張旗鼓吸客吸金，目標之一更包括未滿18歲人士。為了解社會對外圍賭博的關注，星島新聞集團由4月20日至4月29日進行「港人參與外圍賭博」問卷調查。



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大獎︰Dyson PencilWash直桿洗地機，價值$2990，名額2個。



二獎︰香港麗晶酒店雙人自助餐餐飲券，價值$2000，名額5個。



三獎︰Adidas世界盃波衫（購物現金券），價值$699，名額10個。



四獎︰Xiaomi小米體脂計S400，價值$129，名額30個。



優異獎：Starbucks現金券$50，名額100個。



KellyChu

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