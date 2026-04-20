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KellyChu - 世界盃6月開波 答問題贏豐富禮品 星島問卷調查了解外圍賭博情況 | Executive日記

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KellyChu
14小時前
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生活 專欄
內容

世界盃將於6月開鑼，全城勢掀起足球熱潮。然而，每逢大型國際賽事舉行，外圍必然大張旗鼓吸客吸金，目標之一更包括未滿18歲人士。為了解社會對外圍賭博的關注，星島新聞集團由4月20日至4月29日進行「港人參與外圍賭博」問卷調查。

　　為答謝讀者支持，我們會於「請設計一句口號，勸喻市民遠離外圍賭博」題目中，挑選答案具創意的參加者，送出豐富禮品！請立即行動，分享你的意見。

大獎︰Dyson PencilWash直桿洗地機，價值$2990，名額2個。

二獎︰香港麗晶酒店雙人自助餐餐飲券，價值$2000，名額5個。

三獎︰Adidas世界盃波衫（購物現金券），價值$699，名額10個。

四獎︰Xiaomi小米體脂計S400，價值$129，名額30個。

優異獎：Starbucks現金券$50，名額100個。

KellyChu
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立即Scan QR Code填問卷贏禮品喇。
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