張諾 - 惜食是福 | 任意行

你或許在街上見過惜食堂的送餐車穿梭屋邨，但未必知道這間默默照顧長者胃口的機構，背後有一座獲得綠建環評鉑金級認證的食品製作中心。



位於沙田石門的食物工場面積逾9萬平方呎，樓高3層，從地下回收蔬菜、1樓膳食製作、2樓凍肉與餃子專區，到天台的環保園圃，層層有分工，環環有心思。



這座中心不但大，更處處見細節。我最欣賞那條自動米飯生產線，以明火煮飯，每小時產出3500份米飯，米粒受熱均勻，軟綿帶香，正合長者牙力。



而那台自動餃子機更是「惜食精神」的化身，將回收瓜菜的頭尾、外觀不佳的部分切碎攪拌，每小時包出6000隻急凍餃子，物盡其用之餘，還為老友記添多一味選擇。



針對獨居長者「想飲啖湯水」卻儲存不便的煩惱，中心設有常溫湯品生產線，高溫高壓消毒後可室溫存放，隨時翻熱即飲，滋潤又方便。



至於體弱長者的吞嚥安全，廠房也毫不馬虎，葉菜經義工挑選後，再以切洗設備細切成均勻大小，確保軟硬一致，經自動清洗線徹底淨化才入廚。超過10部蒸焗爐以少鹽、少糖、無味精的方式蒸焗，鎖住原味與營養。



由米飯到餃子，由湯水到蒸餸，惜食不止是一句口號，而是可以精準執行、兼顧愛惜食物和味蕾的心思。



張諾