李夢 - 再思中國人的精神 | 在島上讀書

重讀「文壇怪傑」辜鴻銘經典名作《中國人的精神》，感慨書中言論道理，時隔百年仍歷歷在目，常讀常新。



本書初版於1915年，原名《春秋大義》，作者寫此書時，正逢民國紛亂與一戰陰霾交織。西方列強用槍炮踐踏中國，國運衰頹，志士仁人前仆後繼探索救亡圖存之路。彼時的辜鴻銘，反對陳獨秀和魯迅等提倡的「新文化運動」，更不追逐「全盤西化」，他的立場雖不進取，可他融會東西文化而寫下此書，卻是鞭辟入裡，引人深思。



書中，辜鴻銘用四個詞來總結中國人的特質：深沉、博大、純樸、靈敏。在他看來，「美國人博大、純樸，但不深沉；英國人深沉、純樸，卻不博大；德國人博大、深沉，而不純樸；只有中國人，全面具備了這四種優秀精神特質。」他不吝對中國人精神的讚美，稱其是一種「永葆青春的精神」。



一百多年過去，重讀此書，仍令精神為之一振。辜鴻銘直言：「洋人不會因為我們割去髮辮、穿上西裝就尊重我們；只有展現中國文化的真相，才能贏得尊敬。」今天的我們，面對如此快速更迭的時代環境，以及東西文化頻密的互動和往來，同樣需要保有文化的自信。誠如作者所言：「我們中國人身上，有其他任何民族都沒有的、難以言喻的東西，那就是溫良。」



如是溫良，在戰爭頻仍、全球化面臨危機的當下，顯得尤為可貴，尤有力量。



李夢