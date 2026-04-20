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李純恩 - 恭喜朱家欣 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
14小時前
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生活 專欄
內容

　　第四十四屆香港電影金像獎頒獎典禮前兩天，中午跟朱家欣兄飲茶，恭喜他獲大會頒發終身成就獎，以表彰他對香港電影事業作出的貢獻。

　　家欣兄是香港電影電腦特技效果的先驅，幾十年來也為香港影壇培養了許多優秀人才，這次獲獎實至名歸，獎項又由好朋友周潤發頒發給他，更是錦上添花，可喜可賀。

　　家欣兄除了是香港電影和廣告界的翹楚之外，自己也是攝影家。他是著名的古董鏡頭藏家，鍾情印象畫派的風格，尤其是莫奈的作品，為此好幾次專程到法國，住在莫奈故居的小鎮上，天天貓在莫奈故居花園的蓮花池邊，用大光圈的古董鏡頭捕捉光影瞬間，拍出跟莫奈筆下相似的畫面和韻味，用印象派的攝影向印象派大畫家致敬，真是少點熱誠都做不到。

　　他的攝影作品如詩如畫，非常令人陶醉。這也是我們見面時經常說到的話題，一樣愛好可以做到極致，是最開心的事情。但每當我說可以開個攝影展的時候，他又很猶豫，那是因為以他事事追求完美的性格，一個展覽要辦得稱心如意不容易。

　　他也是沒法放下香港電影的，對於這個行業依然充滿赤子之心，他的許多徒弟如今都在影壇獨當一面，他對於今日香港電影的情況也瞭如指掌，腦子裏又創意不斷。現在這個獎是對他以往的成就做了肯定，但我想他一定不會就此止步，因為他終生是屬於電影的。

李純恩

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