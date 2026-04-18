楊崢 - 阿根廷名廚Pablo Rivero 從番茄到餐桌的在地哲學 | 崢活當下

在阿根廷中部的遼闊平原上，夕陽斜照於赤誠的紅土地，光影交錯間，時間的輪廓變得清晰可辨。步入La Comarca農場，彷彿進入了一場與自然共舞的慢節奏：番茄田在視野中鋪展成火紅的秩序，蒼翠的橄欖樹守候着一份常綠的幽靜，香草園則在微風中散發出細碎而迷人的芬芳。



這份對土地的深情，根植於Pablo Rivero的血脈之中。父親經營牧場的堅毅，與母親在菜園裏溫柔培育新作物的耐心，共同形塑了他的童年。在羅薩里奧（Rosario）的廣袤田野間，他領悟了萬物更迭的自然哲學，學會以敬畏之心觀察牛群與牧場間的互惠共生。這份對自然律動的敏銳直覺，成了他日後重塑全球美食版圖的靈魂火種。



1999年，年僅20歲的Rivero創立了Don Julio。那時，餐廳樓上便是家人的起居室，溫暖的家族情誼在帕里利亞（Parrilla）的炭火香氣中緩緩升騰。這間扎根於生活細節的餐廳，如今已成為布宜諾斯艾利斯不朽的餐飲地標，長期被譽為全球頂尖的牛扒目的地，憑藉極致的火候控管與選材美學，建立了無可取代的國際口碑。2019年，Rivero再度揮灑匠心，賦予了El Preferido新的生命。這座位於巴勒莫（Palermo）區、建於19世紀的粉色宅邸，從昔日的雜貨舖優雅轉型為糅合傳統與現代底蘊的味蕾殿堂。今日，這兩顆璀璨明珠不僅橫掃The World's 50 Best Restaurants與101 World's Best Steak Restaurants，更獲得了《米芝蓮指南》的星級榮耀。



然而，在名望巔峰之際，Rivero卻將目光投向了更深遠的未來——再生農業。他致力於推動能讓土地復甦的耕作模式，甚至在巴勒莫街角打造出城市有機花園，邀請鄰里重拾對土地的感知，讓自然的饋贈在城市心臟循環不息。



每當番茄成熟、紅如寶石的時節，La Comarca便迎來了年度盛事：Fiesta del Tomate（番茄節）。這不僅是一場社區聚會，更是一次料理能量的爆炸。今年，Rivero邀請了西班牙名店Elkano的Pablo Vicari與Aitor Arregui，以及澳洲Saint Peter的Josh Niland共襄盛舉。巴斯克的煙燻底蘊與澳洲的創新思維，在農場的番茄、香草與橄欖油中交織，成就了一場跨越國界的味覺對話。



活動當天，Rivero與家人引領鄰里、農夫與饕客一同採擷豐饒。空氣中瀰漫着泥土的芳香與爽朗笑聲，席間呈上由大師親手設計的極簡珍饈：閃爍着陽光色澤的番茄沙拉、佐以新鮮香草奶油的烤番茄。對Rivero而言，這是連結家族與土地的秘徑，也是一場向產地致敬的莊嚴儀式。



這種「從農場到餐桌」的理念，被完美延伸至餐廳的每一處細節。在Don Julio的餐桌上，食客能清晰感知土壤的氣息、陽光賦予番茄的甜度，以及雨水洗滌後的清新。這種極高的一致性，讓每一道菜都承載了阿根廷土地的生命力與家族文化的厚度。



如今，Pablo Rivero已不僅是一位餐廳經營者，更是文化的推動者。他用食材書寫故事，用味覺傳遞情感。在他的餐桌上，每一道菜都是一段旅程──從La Comarca的泥土出發，帶着炭火與土地的香氣，最終抵達食客心中那份永恆的記憶。



楊崢

不同形狀與品種的即摘番茄琳瑯滿目。

侍酒師出身的Pablo屢獲殊榮，聯同曾獲米芝蓮侍酒師獎的Martin Bruno共同管理超過60000瓶窖藏，為客人帶來驚喜不絕的阿根廷美酒之旅。

Don Julio憑藉對牛隻的草飼熟成技術，以及將家族傳統與永續農業結合的經營理念，已連續3年蟬聯世界101最佳牛扒館全球第一名。