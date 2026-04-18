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馮榕榕（Ruby） - 輕奢珠寶 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
9小時前
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生活 專欄
內容

　　輕奢珠寶是甚麼？近年這個詞越來越常出現，說的其實是一種介乎高級珠寶與日常飾物之間的選擇。它不一定追求國際大牌的鮮明標誌，反而更重視設計感、工藝與材質；價錢相對親民，卻依然保留精緻質感，令佩戴者可以用較輕鬆的預算，享受有品味的珠寶美學。對現代女性而言，這種「買得起、戴得久、配得好」的珠寶，正正切合日常生活需要。

　　輕奢珠寶受歡迎，首先因為它的性價比高。相比一些只適合特定場合的名貴首飾，輕奢珠寶更着重實戴性，款式不會過分誇張，卻足夠耐看，無論配襯返工服、休閒裝，還是晚間聚會造型，都能自然融入。很多設計亦會選用較優質的物料，例如18K金、鍍金、珍珠或其他耐用配件，令整體質感更見細膩。對不少人來說，這類珠寶的吸引力，在於它不是一時的潮流消費，而是可以長期陪伴的日常配件。

　　除了好看，輕奢珠寶的另一個優點，是耐用而實用。很多人買首飾，最怕只適合「戴一次」，之後便束之高閣。輕奢珠寶的設計理念正好相反，強調可重複佩戴、易於搭配，甚至在日常生活中也能安心佩戴。對忙碌的都市女性而言，這種不費心思的優雅尤其重要。它不需要太多刻意襯托，卻能在舉手投足之間，悄悄提升整體氣質。

　　臨近母親節，這類珠寶更顯得合時。很多小資女都希望送一份禮物給媽媽，既不想太破費，又希望大方得體，最好還能實用、長戴、耐看。母親輩對首飾的要求，往往不是追逐浮誇潮流，而是重視舒適、質感與配搭性，而輕奢珠寶剛好兼顧這些元素。它既富節日送禮應有的儀式感，又不會顯得過於昂貴，對很多家庭來說，都是一份恰到好處的心意。

　　香港輕奢首飾品牌MONI HK Jewellery的母親節系列，便把這份心意做得更完整。系列包括「With You」、「As Ever」、「Gaze」、「Echo」及「Haven」等設計，全部以18K金及18K Gold Vermeil為主，款式涵蓋頸鏈、耳環和手鏈，風格簡潔而優雅，既有日常佩戴感，亦保留節日送禮所需要的精緻度。作為由香港品牌打造的系列，它代表着本地設計的細緻與用心，同時也提醒我們支持本地品牌、本地設計。與其只一味追逐國際大牌，不如將目光放回本地創作，因為有時候，既有質素，也有溫度的珠寶就近在我們身邊。

馮榕榕（Ruby）

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