林靜 - 芭蕾演繹樂與怒精神 | 紅棉樹下

《華麗搖滾》（Glam Rock）的踢躂舞步與踏台聲，提振全場的精神，一排舞者踏着輕盈腳步向前推進，腳尖叩擊地板，恍如敲響一個時代的門扉。香港芭蕾舞團這次以Queen、Depeche Mode和Beyond的多首金曲為經緯，交織出一場讓芭蕾與搖滾靈魂碰撞的盛宴－－那不是單純的跨界實驗，而是一場樂與怒精神的重新認證。



舞台上，舞者褪去古典芭蕾的矜持紗裙，換上白色短褸、紅色熱褲，清爽得像夏日午後的汽水泡泡。編舞Trey McIntyre深諳搖滾的肌理；當〈We Will Rock You〉的節奏轟然響起，全場觀眾不自覺地拍掌應和，舞者的肢體不再只是優雅的延伸，而是汗水、力量與嬉笑反叛的載體。男舞者每一次騰躍都帶着金屬的勁道，女舞者昂首的姿態裏藏着龐克的孤傲－－芭蕾的精緻技巧在此刻成了搖滾的容器，讓粗獷變得靈巧，讓吶喊化為弧線。



最教人屏息的，是Beyond的《海闊天空》在環繞音效中拆解重組。音符偶爾從後方飄來，像記憶的碎片掠過耳際；熟悉的旋律被芭蕾重新詮釋，舞者如無腳鳥般伸展雙臂，飄逸的衣衫隨動作揚起－－Robert Wun設計的服裝在此刻顯露詩意：白色是和平的羽翼，紅色是愛情的灼燙，黑色是搖滾的不馴。當舞者在黑白人間色相中驀然回眸，那眼神裏有Beyond追求理想世界的倔強，也有芭蕾穿越階級藩籬的渴望。這一刻，搖滾不再是喧囂的聲浪，而是身體與信念的雙重展翅。



港芭這次的創舉，在於證明了芭蕾不必囿於天鵝與王子的童話。它以精準的足尖承接重金屬的重量，讓龐克的反叛在arabesque線條中獲得新的文法。當Beyond的歌聲透過芭蕾重生，那些與樂隊一起成長的觀眾，看見的不僅是懷舊的召喚，更是理想主義的延續。搖滾精神從未老去，它只是換了一副年輕的身體，繼續在舞台上揮汗、起跳、向前。



當《We Are The Champions》的旋律揚起，芭蕾舞者與觀眾之間那道無形的界線崩塌了－－我們都是不肯馴服於平庸的靈魂，在音樂與舞蹈的共振中，確認彼此依然年輕。



樂與怒，從來不是青春的專利，而是拒絕偽裝的勇氣。港芭這次讓芭蕾走下精緻的神壇，在搖滾的泥濘與汗水中滾了一身燦爛，我情不自禁高聲呼喝：bravo！



林靜