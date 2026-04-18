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譚紀豪 - 世界閱讀日 | 無名指

無名指
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譚紀豪
9小時前
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生活 專欄
內容

　　4月23日是莎士比亞忌日，也是聯合國教科文組織發起的「世界圖書及版權日」，亦稱為「世界閱讀日」，旨在推廣讀書，維護版權。

　　讀書風氣是個抽象概念，一言難盡。如果數據能說話，以每年香港書展入場人次判斷，我們大概是全世界最愛閱讀的地方。香港公共圖書館響應世界閱讀日，主辦以兒童和青少年為對象的創作比賽，名為「書頁間的幸福時光」，聯動教育系統來做，數據肯定有支持，只希望年輕人真能從書頁間找到幸福，而不是「又多一份功課」。

　　說起圖書館，我仍偶爾用上世紀市政局簽發的圖書證去借書，每次路過兒童圖書館都會見到有趣現象－－小朋友在看書，父母卻在看手機。我不知這些家長是怎樣想的，自己不讀書又如何說服孩子閱讀呢？哪怕裝模作樣翻幾頁也好過「你有你讀書，我有我追劇」吧？其實追劇本無罪，手機亦平常，別雙重標準，一家人齊上齊落，一起讀實體書，一起滑手機看短片也是天倫之樂，重點是，在書頁間屏幕裏都能得着。

　　我對小朋友用電子產品並不反感，用得其所便行。最近和朋友在餐桌上「辯論」，我還站在「電子學習」的正方。如果閱讀的目標是追求知識，看一條高質量網絡短片也同樣做得到；若小說能引領讀者經歷多重宇宙，劇集也一樣可以。不當使用手機會壞眼傷頸，看書姿勢錯誤亦會腰酸背痛；在恰當光線以正確習慣閱讀是常識，紙書手機都一樣。唯一讓我無法反駁的是，網絡資源散亂且可靠性較低，圖書出版社有專業編輯把關，比隨便一個網紅都靠譜，希望AI將來有能力篩查錯誤資訊，那網民就有福了。（IG︰ @tamkeiho）

資深唱片人兼樂迷
譚紀豪

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