李純恩 - 塗脂抹粉上戰場 | 好好過日子

大陸有部古裝電視劇上演，給人罵得要死。這倒還不是甚麼劇情之類的問題，而是戲中男主角是一個久經沙場的將軍，卻找了個小鮮肉去演。小鮮肉男生女相，臉上搽了厚厚的粉，唇膏抹出了紅唇，硬生生弄出一張美圖臉，率領千軍萬馬的時候，不忘眼波流轉。如此一個細皮嫩肉公公模樣的「大將軍」，簡直在侮辱觀眾智慧，當然引來眾聲喝罵。



製作單位也不怕笑話，還預先播出攝製的幕後片段，只見這個大將軍「騎馬奔馳」的鏡頭，只是讓他騎在一匹前後搖晃的機器馬上作狀馳騁，拍完後加上電腦特技，就算完成了。這也讓觀眾非常不爽，他們截出當年電視劇《三國演義》的片段，戲中人物個個英姿勃發，立馬橫刀，滿屏幕的男子氣概。如此一比較，現在的小鮮肉真是連女娃都不如。



其實這也是普遍現象，不知有多少電視劇這樣小鮮肉化了，不管是武俠劇還是戰爭戲，裏面的男女不管是俠士還是抗日英雄，個個都美妝美得像活動的蠟像，後期再加上電腦美圖，張張粉臉上好像一點瑕疵都沒有，像活在一個沒有灰塵的世界裏，就算從戰場上打完仗回來，也都是細皮嫩肉一塵不染。這樣的戲劇，竟然大行其道，也難怪這個行業的質素越來越差。



許多所謂的小鮮肉年紀其實都不輕了，卸了妝，那張臉就像脫掉了畫皮一樣。這本來就是真面目，演員也總有從小鮮肉變老臘肉的自然過程，但現在自然的事情從一開始就弄得不自然，男人臉上不塗厚脂粉不敢出來見人，三十多四十歲還堅持扮成大媽們心目中的小鮮肉，如此扭曲的心態，不要說男子氣概，就是做個普通男人都成問題。於是許多藝人，似乎都可以去泰國客串歌舞表演了。



李純恩