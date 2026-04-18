Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 保安局夥26部門宣傳禁毒 可愛吉祥物出post跳新舞 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
9小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

​　　保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會早前推出「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」大型禁毒宣傳活動，並邀請著名藝人郭富城參與全新政府禁毒宣傳短片。郭富城發揮舞王本色，為是次禁毒口號配上型格舞步，成為一時熱話。保安局昨日更聯同26個政府部門一齊出post，由各部門嘅可愛吉祥物大跳禁毒新舞步，帶出禁毒訊息。

　　禁毒處近年積極運用創新及多元化嘅宣傳手法，提升市民特別是青少年嘅抗毒意識。繼邀請郭富城成為「榮譽禁毒專員」並推出禁毒新舞步後，昨日聯同26個政府部門一齊出「聽我講」posts，透過大型跨部門協作宣傳禁毒訊息，勸喻年輕人「一齊企硬唔take嘢！」

　　各部門出post都充滿心思，由自身吉祥物帶出該部門嘅重要宣傳訊息，同時一齊學城城大跳禁毒新舞步，幾有創意。當中好多個部門吉祥物Kelly都係第一次認識，又學到新嘢。

KellyChu

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
即時中國
2小時前
伊朗國會議長卡利巴夫（右）轟特朗普在社媒的7項說法全屬謊言。X @defense_civil25
伊朗局勢 | 伊朗議長威脅再封霍爾木茲海峽 轟特朗普7項說法全是謊言
即時國際
2小時前
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
影視圈
23小時前
何婉盈送別「讓愛高飛」。
親自送機 何婉盈「讓愛高飛」
馬圈快訊
22小時前
04:31
星島申訴王｜ 洗錯藍莓等於食農藥落肚　專家教一招徹底洗淨+鎖住營養
申訴熱話
3小時前
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
生活百科
17小時前
星島申訴王 | 客人突翻舊賬 控訴「林作站」賣假袋 林作獨家回應：能安排退款 不算什麼錢！
申訴熱話
17小時前
四口家200萬翻新西半山豪宅 設計師一招破解鑽石廳死症 客廳藏8隻音響圓家庭影院夢
四口家200萬翻新西半山豪宅 設計師一招破解鑽石廳死症 客廳藏8隻音響圓家庭影院夢
家居裝修
5小時前
$198/斤阿拉斯加長腳蟹回歸！連鎖酒樓晚市大劈價 片皮鴨/海鮮/燒味$38起
$198/斤阿拉斯加長腳蟹回歸！連鎖酒樓晚市大劈價 片皮鴨/海鮮/燒味$38起
飲食
23小時前
更多文章
麥當勞繼續送上至抵優惠。
KellyChu - Shake Shake薯條 「$1大可樂」回歸 麥當勞4道菜餐 限時40蚊起有得歎 | Executive日記
　　麥當勞App第16周繼續送上至抵優惠。星期一起，買任何人氣著數套餐包括：脆辣雞腿包、豬柳蛋漢堡、麥樂雞（6件）或麥炸雞（2件）4道菜餐配新地、脆香雞翼、蘋果批或魚柳包只需$40起，深受歡迎嘅Shake Shake薯條及「$1大可樂」優惠同時再度回歸，懂得搭配隨時可以為自己慳返筆！ 　　麥當勞App由4月20日起將限時推出「人氣著數再著數」優惠，所有「人氣著數套餐」包括$34脆辣雞腿包套餐
9小時前
Executive日記
許開嬌的參展作品《我為你打開一扇窗》（構想圖）。
KellyChu - 港「延音」迴盪威尼斯雙年展 伍韶勁 許開嬌細說日常美學 | Executive日記
日忙夜忙，追趕時間，香港人的常態。大家匆忙之間，錯失多少身邊的人與事的觸動？又有多少心情細聽城市的聲音，或抬頭凝視頭上的一片藍天……兩位香港藝術家伍韶勁和許開嬌，以柔和的多元媒體，把香港氣息帶到水鄉威尼斯雙年展，為兩座同為港口的城市譜寫旋律，引領參觀者放慢腳步，細味城市的日常美學。 《晾曬夜曲》留住兩城景觀 　　由康文署和香港藝發局聯合主辦、香港藝術館策展的「延音－－香港在威尼斯」，將
2026-04-17 02:00 HKT
Executive日記