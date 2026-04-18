KellyChu - 保安局夥26部門宣傳禁毒 可愛吉祥物出post跳新舞 | Executive日記

​ 保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會早前推出「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」大型禁毒宣傳活動，並邀請著名藝人郭富城參與全新政府禁毒宣傳短片。郭富城發揮舞王本色，為是次禁毒口號配上型格舞步，成為一時熱話。保安局昨日更聯同26個政府部門一齊出post，由各部門嘅可愛吉祥物大跳禁毒新舞步，帶出禁毒訊息。



禁毒處近年積極運用創新及多元化嘅宣傳手法，提升市民特別是青少年嘅抗毒意識。繼邀請郭富城成為「榮譽禁毒專員」並推出禁毒新舞步後，昨日聯同26個政府部門一齊出「聽我講」posts，透過大型跨部門協作宣傳禁毒訊息，勸喻年輕人「一齊企硬唔take嘢！」



各部門出post都充滿心思，由自身吉祥物帶出該部門嘅重要宣傳訊息，同時一齊學城城大跳禁毒新舞步，幾有創意。當中好多個部門吉祥物Kelly都係第一次認識，又學到新嘢。



KellyChu