KellyChu - Shake Shake薯條 「$1大可樂」回歸 麥當勞4道菜餐 限時40蚊起有得歎 | Executive日記

麥當勞App第16周繼續送上至抵優惠。星期一起，買任何人氣著數套餐包括：脆辣雞腿包、豬柳蛋漢堡、麥樂雞（6件）或麥炸雞（2件）4道菜餐配新地、脆香雞翼、蘋果批或魚柳包只需$40起，深受歡迎嘅Shake Shake薯條及「$1大可樂」優惠同時再度回歸，懂得搭配隨時可以為自己慳返筆！



麥當勞App由4月20日起將限時推出「人氣著數再著數」優惠，所有「人氣著數套餐」包括$34脆辣雞腿包套餐、$30.5豬柳蛋漢堡套餐、$29麥樂雞（6件）套餐或$39麥炸雞（2件）套餐，均可自由搭配期間限定嘅蜜糖雞翼2件或星星焦糖新地、朱古力或士多啤梨新地、脆香雞翼2件、蘋果批或魚柳包，享受4道菜滋味大滿足。



王牌美食Shake Shake薯條同樣由下周一起再度強勢回歸。凡購買任何超值套餐可加$9.5升級至「大大啖組合」，可享大薯條配「和風紫菜調味粉」或「美式BBQ蜜糖調味粉」及冰凍酸甜嘅橙汁雜飲。仲有全新巨無霸4道菜優惠登場，其中「$48巨無霸系列套餐配新地」可自由選配巨無霸或脆雞巨無霸搭配朱古力或士多啤梨新地，再加$1更可升級轉配限時供應嘅星星焦糖新地，一次過滿足多重滋味！



另外，麥當勞App喺呢兩日亦會推出周末限定優惠，只需$48即可歎18件麥樂雞；麥炸雞分享桶（6件）由平日優惠價$88大減至$68，至於脆香雞翼桶（16件）則只售$78，向大家提供不同炸雞美食選擇。



KellyChu