何明新 - 余仁生－－點止賣藥咁簡單 | 猛料阿Sir講古

今天認識「余仁生」以賣中藥出名，但追溯其祖輩，是余東旋父親余廣培於19世紀70年代離鄉別井從國內到南洋發展說起，1876年，他攜同新婚妻子及胞弟到馬來西亞檳城發展，曾經營不同生意，包括麵包店和賣布等，1879年與朋友開辦雜貨店「仁生號」，但所有生意都不太順利。在當地誕下余東旋，1881年，他返回中國及留下妻兒（余東旋），自己隻身再闖南洋，不久在南洋娶妾文煥章，文為華人父親與當地女子所生，精通馬來語和中英文，對余廣培後來在馬來亞大展拳腳有很大幫助，不久，他以高價投得英國殖民者於霹靂州的專利承包項目Tax Farming，包括雜貨、中藥、煙、酒和藥用鴉片等，生意蒸蒸日上，亦帶旺早年創辦的仁生雜貨店，但不幸，他英年早逝，於1890年，年僅37歲突因急病死亡，生意及一切由文煥章擔起。



余東旋1877年在檳城出生，4歲和母親回鶴山生活及接受中國傳統教育，15歲時（他爸爸已過世兩年）回檳城與庶母文煥章一起生活，開始接受西化教育，一年後，文煥章亦不幸去世，他繼續學業至21歲才全面接掌家族生意。他眼光獨到，很快便投資開錫礦，高峰期有十多個錫礦開採權，很快成為巨富，而開礦需要大量勞工，吸引一批又一批華人從華南一帶來，亦間接使其雜貨及僑匯生意大增。他又投資種植橡膠，因汽車的發明使橡膠需求大增，使他成為錫礦大王和橡膠大王，他把積累的財富投資地皮、銀行及涉足馬來亞政治。



他於1910年將生意指揮總部遷至新加坡，因僑匯產生大量資金流，他於1920年更與當地商人創立利華銀行，進軍銀行業，除錫礦大王、橡膠大王，亦成為金融界大亨。他同時擴大其雜貨及中藥業務，把「仁生」改名為「余仁生」。他的婚姻生活亦是精彩，一生共娶和納了11名妻妾，育有13名兒子及11名女兒，這亦促使他興建不同大宅讓妻妾兒女居住。



他在政治方面也和孫中山的起義扯上關係，他的胞弟余東雄更是黃花崗七十二烈士之一，於1911年參與起義在兩廣總督府外被清軍殺害。



據說他的祖父余鶴松是一位有名的風水堪輿「江西地師」，他亦因風水原因舉家由祖籍江西贛州遷到廣東鶴山，而他1886年去世後，亦葬於自己生前選定的風水地「風吹羅帶」，今天看來，有沒有選錯，是見仁見智。而據說，余東旋亦是遵從祖訓，大興土木才可延壽及福蔭後人，所以他除了香港的3座古堡大宅外，亦有馬來西亞霹靂州的「余宅Eu House」、「加冕山莊Coronation Hill」、 「余氏城堡Eu Chateau」；吉隆坡的「余氏莊園Eu Manor」；新加坡的「余氏花園Eu Villa」和「玫瑰園Roselands」等。除了豪華堡壘供自用外，他亦於馬來亞、新加坡及香港興建很多很有特色的商廈和酒店，均取名「余東旋」或「余仁生」。



何明新