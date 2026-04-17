Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 創意澎湃的酒店 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
35分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　早陣子遊湖南，首站長沙，下榻該市最奢華酒店Park Hyatt，跟着往遊風景壯麗的張家界。回程意猶未盡，再於長沙逗留多3天。這趟入住與傳統酒店住宿體驗不一樣的新派酒店Maqo，令我們耳目一新。

　　Maqo（瑪珂酒店）坐落長沙國金中心T2塔樓，特色是出格創新，為住客提供創格體驗，即與藝術的驚喜碰撞，故不僅是提供住宿的酒店，還是激發活力與靈感的地方，是以無論從裝潢布置到房間設計到其他設施，都貫穿朝氣蓬勃、講究格調、時尚前衛、甚至還有些標奇立異的特色。

　　甫踏入酒店正門，住客會被一尊高逾3米名為「波奇」的雕像所吸引。該藝術品造型獨樹一幟，身上布滿紅白圓點圖案，充分呈現酒店充滿活力的設計特色，而酒店內這種新派藝術裝置比比皆是，令人目不暇給；酒店286間客房設計更別出心裁，以藍、綠、紅及紫等4種顏色作主調，配以充滿現代風格的家具及室內陳設，令住客有活力提升的感覺；酒店另一特色是其酒吧MiXR，不但有駐場客席唱片騎師播放令人聞聲欲起舞的音樂，還不時會邀請音樂創作人帶來現場表演的流行和新派音樂節目；至於健身室PWR ZONE，面積645平方米，設有先進健身訓練器材，並定期舉辦各式健身課程供住客參與；還有，酒店設共享式專用空間THE LAB，逾200平方米的空間結合了畫廊與共享辦公室兩種功能，是一個啟迪靈感的工作空間，有助提升創造力與工作效率。

　　至於軟件、即服務方面，同樣以體貼入微及賓至如歸的精神，為住客打造銳意創新的體驗，簡單以送給入住客人的小心意為例，我們入住的房間便有一份令我們十分驚喜，如藝術品般的甜品見面禮（見圖）－－在一塊用藍色薄巧克力做的古老唱片上，放着一碗以馬達加斯加香草、香緹巧克力奶油為食材輔以手作巧克力來創意造型的「長沙米粉」連筷子一對，還有以法式甜品馬卡龍造成的耳機，以及選用樹莓、藍莓與黑莓配搭芝士蛋糕、杏仁撻及歌劇蛋糕，甜酸有致，口感豐富，更重要者，是其細心與創意的服務，令我們甜到入心！

麥華章

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
14小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
9小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
19小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
5小時前
成都溫泉酒店全裸泡池驚現糞便，有消費者指控店方僅撈起未換水。
成都溫泉酒店全裸泡池現糞便 消費者控店方僅撈起未換水
即時中國
16小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
8小時前
六合彩︱頭獎$2500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
5小時前
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
00:34
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
即時中國
6小時前
更多文章
麥華章 - 匠心巧手即燒燒味 | 玫瑰人生
　　最近，坊間新開業了一個粵式飲茶及吃粵式小菜的好去處，就是坐落旺角MOKO新世紀廣場的美心皇宮新店。日前我與一班朋友去那兒吃了頓晚飯，菜式味道與質素令我們吃得滿意兼愜意，尤其是即場燒製的燒味，堪稱驚艷味蕾，值得推薦。 　　美心皇宮是美心集團屬下旗艦中菜品牌，上月開設了旺角MOKO店，特色是提供新世代體驗式飲茶，及創新轉型的中式餐飲，不但帶來回憶中的粵菜及點心滋味，更以創新手法推廣飲茶文化，
2026-04-10 02:00 HKT
玫瑰人生