麥華章 - 創意澎湃的酒店 | 玫瑰人生

早陣子遊湖南，首站長沙，下榻該市最奢華酒店Park Hyatt，跟着往遊風景壯麗的張家界。回程意猶未盡，再於長沙逗留多3天。這趟入住與傳統酒店住宿體驗不一樣的新派酒店Maqo，令我們耳目一新。



Maqo（瑪珂酒店）坐落長沙國金中心T2塔樓，特色是出格創新，為住客提供創格體驗，即與藝術的驚喜碰撞，故不僅是提供住宿的酒店，還是激發活力與靈感的地方，是以無論從裝潢布置到房間設計到其他設施，都貫穿朝氣蓬勃、講究格調、時尚前衛、甚至還有些標奇立異的特色。



甫踏入酒店正門，住客會被一尊高逾3米名為「波奇」的雕像所吸引。該藝術品造型獨樹一幟，身上布滿紅白圓點圖案，充分呈現酒店充滿活力的設計特色，而酒店內這種新派藝術裝置比比皆是，令人目不暇給；酒店286間客房設計更別出心裁，以藍、綠、紅及紫等4種顏色作主調，配以充滿現代風格的家具及室內陳設，令住客有活力提升的感覺；酒店另一特色是其酒吧MiXR，不但有駐場客席唱片騎師播放令人聞聲欲起舞的音樂，還不時會邀請音樂創作人帶來現場表演的流行和新派音樂節目；至於健身室PWR ZONE，面積645平方米，設有先進健身訓練器材，並定期舉辦各式健身課程供住客參與；還有，酒店設共享式專用空間THE LAB，逾200平方米的空間結合了畫廊與共享辦公室兩種功能，是一個啟迪靈感的工作空間，有助提升創造力與工作效率。



至於軟件、即服務方面，同樣以體貼入微及賓至如歸的精神，為住客打造銳意創新的體驗，簡單以送給入住客人的小心意為例，我們入住的房間便有一份令我們十分驚喜，如藝術品般的甜品見面禮（見圖）－－在一塊用藍色薄巧克力做的古老唱片上，放着一碗以馬達加斯加香草、香緹巧克力奶油為食材輔以手作巧克力來創意造型的「長沙米粉」連筷子一對，還有以法式甜品馬卡龍造成的耳機，以及選用樹莓、藍莓與黑莓配搭芝士蛋糕、杏仁撻及歌劇蛋糕，甜酸有致，口感豐富，更重要者，是其細心與創意的服務，令我們甜到入心！



麥華章