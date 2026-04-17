七仙羽 - 座位有靠山 避開煞氣橫樑 | 七仙語

辦公室風水必須以「背有靠山、前有明堂、左高右低」的原則，有靠山就有貴人幫助，並得到上司的認同，可提升事業運及財運。



如果背後是通道或廁所，若無法調整可放屏風、高背椅或掛上大地色系外套當作靠山。



左高右低事業才會順利，左手邊（青龍位）適合放高、有聲響的物品（如電腦、檯燈、電話），右手邊（白虎位）適合放低、靜態文件。此舉可「動動龍、靜靜虎」，會提升職場效率。辦公室要長期保持桌面整潔，左青龍方要清潔乾淨，放文昌塔及富貴竹也很好，坐的位置不要在廁所附近，以增加貴人運與事業運的穩定。



座位要避開設於橫樑、冷氣機下面，古語「樑下壓頂」難出頭及壓力大，所以不要坐在任何橫樑下。如果避免不了，在橫樑下面放六個銅錢，減弱煞氣。



門口代表氣場流通，不宜正對樓梯或穿堂煞（門對窗），或對廁所門、正對尖角或走道，這些方位都不好，壓力大，易生口舌，可用屏風遮擋以維持好的運氣。



入口對角線的角落通常是辦公室的最好的位置，適合放置黃金葛、巴西鐵樹等常綠植物，或放鹽燈來提升事業運及財運。另外牆面以簡約的黑、灰、白為主，能帶來安穩的視覺效果。



七仙羽