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馮應謙 - 護手有道：Hand cream日常 | 花樣男教授

花樣男教授
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馮應謙
36分鐘前
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生活 專欄
內容

　　路過機場duty free，買了半打護手霜。朋友覺得我很奇怪，為甚麼需要這樣多hand cream？其實hand cream是我用得最多的護膚品，一日之中，最少用上四至五種不同的護手霜，這就是為甚麼幫我做hand spa的美甲師經常稱讚我的手皮膚很柔軟。

　　由早上講起，從我在美國讀書的時候已經養成出門前先搽上厚厚的hand cream的習慣。還記得冰天雪地之下，乾燥的皮膚貼在冰冷的軚盤之上，是一種「酷刑」。在香港，早上我一般會用上帶木味的護手霜，Maison Louis Marie、Jo Malone和Le Labo等牌子也有木香味的。把hand cream的清新香味帶入車廂內，感覺煥然一新，每天都像新的開始。因為早上已經噴香水上班，所以切記避免用太濃的花香護手霜，減少「撞氣味」的機會。

　　辦公室絕對是最值得用護手霜的地方，大家應該都有試過給紙張𠝹手的經歷。我會用含peptide的Nécessaire護手霜，其成分能促進膠原蛋白生成，改善乾燥之外，還有抗衰老及保濕的效果，當然價錢比較貴，但我覺得值得。

　　我的化妝袋裏長期有Fresh或L'Occitane的細裝護手霜，隨時都可以保濕。我一天都會搽幾次，每個月都可以用完一支。

　　睡前，我則會選擇有香水味的Diptyque hand cream，把香味藏在被窩之中。

　　總結來說，每天護手霜的消耗量很大，所以經常要外出「補倉」。

馮應謙

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