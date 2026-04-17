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鄧達智 - Mondrian翡冷翠牛肉 | 智智樂GO

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鄧達智
36分鐘前
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生活 專欄
內容

　　點解叫它翡冷翠牛肉，而非Chianti或Toscana牛肉？首先這道燒牛肉，始創於文藝復興時期翡冷翠著名家族，其次讀過徐志摩《翡冷翠的一夜》與《翡冷翠山居閒話》者眾，用翡冷翠一詞勝過解釋千言萬語。

  尖沙咀赫德道有間精品酒店名Mondrian，坐玻璃升降機直達滿眼維港風景39樓；如非老朋友文潔華教授為在下提前慶生，隨時錯失重會托斯卡納Chianti地區著名牛肉專門店Carna By Dario Cecchini。

　　說起Carna有段故。意大利文Carna，古羅馬意謂管心臟及內臟女神；首先想起墨西哥傳統名菜Chili Con Carne；微辣牛肉飯。Carne無論在意大利、西班牙或葡萄牙文都解牛肉⋯⋯真正的古仔，源自七、八年前從北到南遊自以為非常熟悉的意大利，目標中部托斯卡納；名城翡冷翠及Siena之外，還有一眾產酒名區：Montalcino、Montepulciano、Grosseto等等，當然不能錯過傳統佔地最廣，產酒量與種類繁多Chianti。

　　筆者飲酒不及當年勇，那些年一頓晚餐，一支起兩支或再多一點點紅酒止。如今，一杯起兩杯止，若酒興未至，一杯起一杯止，且經常「養魚」。那次遊意，中部逗留至久，重要目的地之一，到Chianti拜訪從屠牛戶變身掛滿來自各方星星榮譽，吃肉，尤其翡冷翠地區最著名的燒牛肉名店Carna By Dario Cecchini。今天採用的照片並非近照，而是當年在Chianti大嚼牛肉拍下的舊照，肉質綿滑豐盛帶勁，吃後難忘！

　　赫德道Mondrian酒店，香港的Carna分店門面質樸華美，牛肉質素高不在話下，還有多種海鮮與菜蔬（世上至爽甜的白蘆筍，正合時），甜品Tiramisu水平亦高。賞心悅目還有服務周到的團隊，晚上11點才上前提醒是時候Last Order；今時今日在香港，的確難能可貴！

鄧達智

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