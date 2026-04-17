查小欣 - 「戲曲．梨園」化身美饌 | 查乜料

江肇祺師傅擅精心設計美饌向文化經典致敬，剛在旺角帝京酒店面世的九道菜「獅房發辦：戲曲．梨園」是又一𠎀作。



序幕是懷舊佐戲的雅緻茶點：桂花蜜茶和香脆蛋黃餅。



開胃四小品：生．旦．淨．丑，燈影蓮藕對應男角；貴妃醉雞演繹女角；紅鬃肚絲詮釋花臉；鹹魚西瓜呼應丑生。



牡丹亭：金脆．牛油果．帶子，脆炸麵球裹喻大家閨秀的頂級帶子、後花園的牛油果配酸忌廉，滿腔鮮香。



霸王別姬：火龍果．虎茸菌．花膠．燉烏雞。嫩紅火龍果湯，顯英雄氣概，花膠喻虞姬和西楚霸王的難分難捨。



貴妃醉酒：玫瑰露．燕麥．南非鮑魚，綴以俏麗花旦的珠寶盒，酒漬南非鮑魚，炸至酥香，鮑魚外酥內軟糯，如雍容微醺的楊貴妃。



西廂記：金沙蛋黃．藍鑽瓜子。矜貴藍鑽瓜子斑喻作純潔真摯愛情，咸蛋香氣撲鼻，起骨魚肉，肥美鮮味。



林沖夜奔：黑胡椒．鹿茸菌．頂級M5和牛，煎香，煙燻蘋果木香氣繚繞，營造蒼茫雪原的視覺，喻示英雄踏雪疾行的悲憤決絕。



白蛇傳：川辣．蟹肉．田螺．翠玉盅。超大翠玉瓜比作金山寺，水族大軍是蟹肉及田螺，調以四川麻辣醬，釀入翠玉瓜中烘烤，全枱都讚。



牛郎織女︰黑豆．小米．湯圓粥。黑白湯圓粥，兩款湯圓配黑豆鵲橋，牛郎與天仙在熱粥作璀璨的銀河相會。



大鬧天宮：鮮果．醬香．冰淇淋。不能錯過的甜品，花果山為概念，麻辣雪糕，微辛麻+香甜，after taste超好！



查小欣

