李純恩 - 投機要靠特朗普 | 好好過日子

坐小巴，聽見坐在後面兩個師奶聊天，一個說：「霍爾乜嘢茲海峽又鎖住了。」聞言不由肅然起敬，香港師奶這麼有國際視野，真要豎起耳朵好好聽聽。



只聽另一個師奶接口：「都係特朗普呢隻衰嘢咯！日日出口術！唉，如果早點知佢噏乜嘢就好啦！」原來是兩個買股票的師奶，因為伊朗戰事消息瞬息萬變，股市一天一變，師奶防不勝防，買跌它升，買升它跌，連連虧損。但聽她們語氣，是不信邪的，有着非常強烈的轉虧為盈的堅強決心。



接下來兩人一起罵特朗普不是東西，說他天天說話不算數，卻天天影響股市起落。說得咬牙切齒，十分肉緊。我在前座聽着聽着便想，兩個師奶雖然恨煞了特朗普，但若有一個機會認識特朗普，大概會飛撲而去。



特朗普天天說話，全球股市天天跟着他的口風發生變化，本來就是投機市場，現在更是趁此機會炒作。這便想到，在這個投機市場裏的人，大概有不少夢想可以和特朗普做朋友，每天通通氣，只要知道這個多口總統第二天會說甚麼，或者會在推特寫甚麼，那就發達了。



實際上這樣的人有沒有？一定有。還很有可能跟特朗普很親近，往往可以在第一時間得到消息，馬上行動，轉眼就賺大錢。這也是為甚麼美國有關部門已在調查前陣子在油價暴跌前夕的巨額拋空行為，如此精準的股市操作，其中想必有內情。只是這種事情永遠道高一尺魔高一丈，調查不容易，沒等調查出個結果，坐在我後面的兩位股票師奶若是還那樣相信勝利的話，大概已經家徒四壁了。



李純恩