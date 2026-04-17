Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 投機要靠特朗普 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
34分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　坐小巴，聽見坐在後面兩個師奶聊天，一個說：「霍爾乜嘢茲海峽又鎖住了。」聞言不由肅然起敬，香港師奶這麼有國際視野，真要豎起耳朵好好聽聽。

　　只聽另一個師奶接口：「都係特朗普呢隻衰嘢咯！日日出口術！唉，如果早點知佢噏乜嘢就好啦！」原來是兩個買股票的師奶，因為伊朗戰事消息瞬息萬變，股市一天一變，師奶防不勝防，買跌它升，買升它跌，連連虧損。但聽她們語氣，是不信邪的，有着非常強烈的轉虧為盈的堅強決心。

　　接下來兩人一起罵特朗普不是東西，說他天天說話不算數，卻天天影響股市起落。說得咬牙切齒，十分肉緊。我在前座聽着聽着便想，兩個師奶雖然恨煞了特朗普，但若有一個機會認識特朗普，大概會飛撲而去。

　　特朗普天天說話，全球股市天天跟着他的口風發生變化，本來就是投機市場，現在更是趁此機會炒作。這便想到，在這個投機市場裏的人，大概有不少夢想可以和特朗普做朋友，每天通通氣，只要知道這個多口總統第二天會說甚麼，或者會在推特寫甚麼，那就發達了。

　　實際上這樣的人有沒有？一定有。還很有可能跟特朗普很親近，往往可以在第一時間得到消息，馬上行動，轉眼就賺大錢。這也是為甚麼美國有關部門已在調查前陣子在油價暴跌前夕的巨額拋空行為，如此精準的股市操作，其中想必有內情。只是這種事情永遠道高一尺魔高一丈，調查不容易，沒等調查出個結果，坐在我後面的兩位股票師奶若是還那樣相信勝利的話，大概已經家徒四壁了。

李純恩

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
14小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
9小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
19小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
5小時前
成都溫泉酒店全裸泡池驚現糞便，有消費者指控店方僅撈起未換水。
成都溫泉酒店全裸泡池現糞便 消費者控店方僅撈起未換水
即時中國
16小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
8小時前
六合彩︱頭獎$2500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
5小時前
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
00:34
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
即時中國
6小時前
更多文章
李純恩 - 有間茶記响附近 | 好好過日子
　　晚飯時份跟朋友在土瓜灣，便去了浙江街的茶餐廳「有間茶記响附近」吃飯。 　　進了餐廳，跟老闆Steven打過招呼，知道他們會不時轉換菜單，便由他發辦，寫了幾個小菜：鮮菠蘿拔絲咕嚕肉、避風塘茄子、金沙白飯魚、小炒王、香煎美極虎蝦、龍躉蒸荷葉飯。 　　小菜陸續上桌，鑊氣十足，色香味俱全，三個人，一頓晚飯吃得十分舒服。這就是香港茶餐廳的本事，從ABC餐的早餐做到下午茶，奶茶咖啡菠蘿油，到了
2026-04-16 02:00 HKT
好好過日子