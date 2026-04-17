KellyChu - 接受新加坡《海峽時報》專訪談旅遊大計 羅淑佩冀打造港為「首屈一指目的地」 | Executive日記

政府近年積極透過不同政策吸引高端旅客來港，包括舉辦大型盛事，提振旅遊業。文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日接受新加坡《海峽時報》專訪，直言要將香港打造成為首屈一指嘅目的地（premier destination），同時視預算有限嘅遊客為長期目標客群。在這個專訪分享咗佢對香港旅遊業發展嘅睇法。



雖消費不高 內地客或會「回頭」



羅淑佩坦言自己對提升香港旅遊目的地嘅地位具有野心，「我希望香港成為一個首屈一指嘅旅遊目的地，不止是為自身定義，更是放眼整個中國以至亞洲和全球。」佢指出，根據過往經驗，會展旅客因有出差經費，較一般休閒旅客消費得更多，是政府目標吸引嘅高增值客群。而香港嘅大自然資源，能讓這批旅客在工作以外嘅時間，無論想上山健行，還是下海到沙灘休憩，都係香港才有嘅獨特城市體驗。



對於佔訪港旅客中最大比例嘅內地遊客，雖然整體消費額度不高，但羅淑佩認為佢哋訪港期間如果有良好體驗，未來會再來，「我哋年輕時也曾流行搭巴士穿梭歐洲不同城市，花很少錢，就只住在巴士上。這並非奢華嘅旅行方式，但如果你在途中有美好回憶，未來當有更好經濟條件的時候，將會渴望再次到訪那裏。」



為重塑旅遊體驗，政府已宣布取消「幻彩詠香江」匯演。羅淑佩形容，該匯演嘅技術同表演方式已經過時，「不再具有新意」，未來計劃在本港不同旅遊熱點舉辦全新燈光秀，其中將率先選址太平山山頂，讓初次到訪香港嘅旅客得到難忘體驗，同時成為訪客再訪該處嘅原因。



KellyChu