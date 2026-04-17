Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 港「延音」迴盪威尼斯雙年展 伍韶勁 許開嬌細說日常美學 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
35分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

日忙夜忙，追趕時間，香港人的常態。大家匆忙之間，錯失多少身邊的人與事的觸動？又有多少心情細聽城市的聲音，或抬頭凝視頭上的一片藍天……兩位香港藝術家伍韶勁和許開嬌，以柔和的多元媒體，把香港氣息帶到水鄉威尼斯雙年展，為兩座同為港口的城市譜寫旋律，引領參觀者放慢腳步，細味城市的日常美學。

《晾曬夜曲》留住兩城景觀

　　由康文署和香港藝發局聯合主辦、香港藝術館策展的「延音－－香港在威尼斯」，將於5月9日至11月22日在意大利威尼斯雙年展舉行，香港藝術家伍韶勁和許開嬌將在這個歷史最悠久、影響力最大的國際當代藝術盛事上展示「延音」（Fermata）。「延音」是一種由演奏者決定停頓長短的音樂符號，恰恰呼應威尼斯雙年展今屆主題「小調」（In Minor Keys）。

　　伍韶勁（Kingsley）素來擅於運用空間，營造靜思、冥想嘅機會，引發觀眾參與日常生活中隱藏的社區面向。他本次參展作品《晾曬夜曲》，靈感源自威尼斯的晾衣場景，與他腦海中昔日香港樓宇間飄揚的晾衣竹影重疊。裝置中，伴隨住收音機流淌的聲音，一抹衣物剪影緩緩浮現，呈現呢份漸趨消逝的城市景觀。 

　　為了將香港嘅聲音帶到威尼斯，Kingsley近日連夜走訪香港各處，收錄城市不為人知的夜間聲景，編織成《晾曬夜曲》。作品從Kingsley早期創作的版本逐步演變，反映其對香港同威尼斯兩座城市的印象，作出一場「靜默交流」。Kingsley分享：「這個展覽是獻給那些常被忽視的事物，以及我們所處環境中那些不期而遇的瞬間。」

《我為你打開一扇窗》致敬傳統工藝

　　在Kingsley的裝置之間，觀眾將步入許開嬌（Angel）所構築的詩意場景，裝置《我為你打開一扇窗》，展出一扇與本地傳統鐵匠合作打造的鐵窗，既向香港傳統工藝致敬，亦融合當代藝術。Angel的創作理念一向以探索被忽略的實用物件為主，包括被曬到褪色的窗框、融入都市景觀的膠袋等。她認為，「這次的新作品，以更富戲劇性與沉思性的基調，延續了這條創作軌跡。」城市的面貌不斷流變，鐵窗之外，或許又會是另一番柳暗花明的開闊景色。是次展覽不禁讓人想到納蘭性德一句「當時只道是尋常」，或許觀眾可透過這個溫柔的提示，學習如何靜心聆聽城市的樂曲。

伍韶勁小檔案

參展作品    《晾曬夜曲》

專業領域

    擅長將空間轉化為藝術場域，營造特定體驗

參展經歷    作品曾於巴黎龐比度中心、日本越後妻有大地藝術祭、米蘭設計周、澳洲澳亞藝術節等展出

許開嬌小檔案

參展作品    《我為你打開一扇窗》

專業領域    以工筆水墨創作，融合中國傳統文化與當代藝術表現手法

參展經歷    曾獲連卡佛委託裝置巡迴項目、獲邀於北京瑰麗酒店參展

第61屆威尼斯視藝雙年展外圍展

「延音－－香港在威尼斯」展覽資訊

日期     5月9日至11月22日 

地點     意大利威尼斯卡斯泰洛區

KellyChu
 

伍韶勁的參展作品《晾曬夜曲》（構想圖）。
伍韶勁的參展作品《晾曬夜曲》（構想圖）。
許開嬌
許開嬌
伍韶勁
伍韶勁
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
14小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
9小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
19小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
5小時前
成都溫泉酒店全裸泡池驚現糞便，有消費者指控店方僅撈起未換水。
成都溫泉酒店全裸泡池現糞便 消費者控店方僅撈起未換水
即時中國
16小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
8小時前
六合彩︱頭獎$2500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
5小時前
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
00:34
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
即時中國
6小時前
更多文章
羅淑佩（右）接受《海峽時報》專訪，分享對旅遊業的睇法。
KellyChu - 接受新加坡《海峽時報》專訪談旅遊大計 羅淑佩冀打造港為「首屈一指目的地」 | Executive日記
政府近年積極透過不同政策吸引高端旅客來港，包括舉辦大型盛事，提振旅遊業。文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日接受新加坡《海峽時報》專訪，直言要將香港打造成為首屈一指嘅目的地（premier destination），同時視預算有限嘅遊客為長期目標客群。在這個專訪分享咗佢對香港旅遊業發展嘅睇法。 雖消費不高 &nbsp;內地客或會「回頭」 　　羅淑佩坦言自己對提升香港旅遊目的地嘅地位具有野心，
35分鐘前
Executive日記