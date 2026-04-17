KellyChu - 港「延音」迴盪威尼斯雙年展 伍韶勁 許開嬌細說日常美學 | Executive日記

日忙夜忙，追趕時間，香港人的常態。大家匆忙之間，錯失多少身邊的人與事的觸動？又有多少心情細聽城市的聲音，或抬頭凝視頭上的一片藍天……兩位香港藝術家伍韶勁和許開嬌，以柔和的多元媒體，把香港氣息帶到水鄉威尼斯雙年展，為兩座同為港口的城市譜寫旋律，引領參觀者放慢腳步，細味城市的日常美學。



《晾曬夜曲》留住兩城景觀



由康文署和香港藝發局聯合主辦、香港藝術館策展的「延音－－香港在威尼斯」，將於5月9日至11月22日在意大利威尼斯雙年展舉行，香港藝術家伍韶勁和許開嬌將在這個歷史最悠久、影響力最大的國際當代藝術盛事上展示「延音」（Fermata）。「延音」是一種由演奏者決定停頓長短的音樂符號，恰恰呼應威尼斯雙年展今屆主題「小調」（In Minor Keys）。



伍韶勁（Kingsley）素來擅於運用空間，營造靜思、冥想嘅機會，引發觀眾參與日常生活中隱藏的社區面向。他本次參展作品《晾曬夜曲》，靈感源自威尼斯的晾衣場景，與他腦海中昔日香港樓宇間飄揚的晾衣竹影重疊。裝置中，伴隨住收音機流淌的聲音，一抹衣物剪影緩緩浮現，呈現呢份漸趨消逝的城市景觀。



為了將香港嘅聲音帶到威尼斯，Kingsley近日連夜走訪香港各處，收錄城市不為人知的夜間聲景，編織成《晾曬夜曲》。作品從Kingsley早期創作的版本逐步演變，反映其對香港同威尼斯兩座城市的印象，作出一場「靜默交流」。Kingsley分享：「這個展覽是獻給那些常被忽視的事物，以及我們所處環境中那些不期而遇的瞬間。」



《我為你打開一扇窗》致敬傳統工藝



在Kingsley的裝置之間，觀眾將步入許開嬌（Angel）所構築的詩意場景，裝置《我為你打開一扇窗》，展出一扇與本地傳統鐵匠合作打造的鐵窗，既向香港傳統工藝致敬，亦融合當代藝術。Angel的創作理念一向以探索被忽略的實用物件為主，包括被曬到褪色的窗框、融入都市景觀的膠袋等。她認為，「這次的新作品，以更富戲劇性與沉思性的基調，延續了這條創作軌跡。」城市的面貌不斷流變，鐵窗之外，或許又會是另一番柳暗花明的開闊景色。是次展覽不禁讓人想到納蘭性德一句「當時只道是尋常」，或許觀眾可透過這個溫柔的提示，學習如何靜心聆聽城市的樂曲。



伍韶勁小檔案



參展作品 《晾曬夜曲》



專業領域



擅長將空間轉化為藝術場域，營造特定體驗



參展經歷 作品曾於巴黎龐比度中心、日本越後妻有大地藝術祭、米蘭設計周、澳洲澳亞藝術節等展出



許開嬌小檔案



參展作品 《我為你打開一扇窗》



專業領域 以工筆水墨創作，融合中國傳統文化與當代藝術表現手法



參展經歷 曾獲連卡佛委託裝置巡迴項目、獲邀於北京瑰麗酒店參展



第61屆威尼斯視藝雙年展外圍展



「延音－－香港在威尼斯」展覽資訊



日期 5月9日至11月22日



地點 意大利威尼斯卡斯泰洛區



KellyChu



伍韶勁的參展作品《晾曬夜曲》（構想圖）。

許開嬌