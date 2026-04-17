張諾 - 百年紐約客 | 任意行

轉眼《紐約客》已創刊100周年了。這本以中產階層讀者為對象的雜誌，名字讓人以為只談紐約，但其實它的視野從不限於一城一地。



1946年，關於日本廣島核爆的報道，透過6個倖存者的眼睛，把原子彈的恐怖帶到每個美國人的早餐桌。那篇報道至今仍被視為20世紀最重要的新聞寫作。1962年，《寂靜的春天》在《紐約客》連載，揭露DDT等殺蟲劑對生態的毀滅性打擊，不但催生了現代環保運動，更直接推動美國成立環保局。2005年，《人類的氣候》三連作，把北極融冰的警號帶進尋常百姓家，讓氣候變化不再只是科學家的術語。



《紐約客》不止有深水炸彈式的調查報道。它的漫畫同樣深入民心。我書架上那本關於為人父母的漫畫結集，是多年前朋友所贈，至今仍不時翻看。那些新手爸媽的狼狽、青少年反叛期的角力，都被畫家用寥寥數筆畫得通透。笑着笑着，就看見了自己的影子。



為了迎接百年大慶，Netflix去年推出紀錄片《紐約客一百年》，鏡頭走進編輯部，也走進作家和漫畫家的世界，呈現這本雜誌如何從一份紐約周刊，成長為全球文化的標杆。



這本雜誌用一個世紀證明，新聞報道有改變世界的力量；它的漫畫，則提醒讀者別忘了笑。百年之齡，對一份刊物來說不簡單，但願它的下一個世紀，繼續有這樣的深度與幽默。



張諾