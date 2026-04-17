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Titus - 一齊睇新錶 | 錶奇立異

錶奇立異
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Titus
36分鐘前
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生活 專欄
內容

　　眨眼間又來到一年一度的錶壇盛事Watches & Wonders。每年4月在瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders錶展，一向都是各大品牌聚首一堂，發布新錶的時間。每年這個時間都有很多鐘錶愛好者從世界各地飛往日內瓦朝聖。而未有機會親身到場的（包括我在內），就可以透過社交媒體及品牌網站留意所有新錶及停產款式。

　　參與錶展的品牌眾多，Audemars Piguet亦首次在這錶展亮相。推出的款式實在太多了，坦白說我寫這篇稿的時候還在看，但今年有幾個很特別的錶款，我認為是不能不提的，以下我簡單講講吧，有興趣的，就要你自己上網做一些功課哦。

　　今年都算是特別的一年，有兩大品牌都有周年慶祝，分別是勞力士Oyster系列的一百周年紀念及Patek Philippe Nautilus系列的50周年紀念。

　　先講勞力士，Oyster系列一百周年推出了一隻41 mm的周年紀念款，突破性用黃金錶圈作為裝飾，這一隻Oyster Perpetual還有幾個特別之處；勞力士手錶在6點位置一向都會有“Swiss Made”字樣，但今次改為“100 years”，錶冠也寫了”100”。另外，錶面上的Logo用了勞力士的綠色，增添了品牌的存在感。

　　而慶祝50周年的Patek Philippe Nautilus系列，向初代的Nautilus reference 3700和3800致敬，打造了全新的ref 5810及5610，分別為41mm及38mm。這兩個錶款特別的是他們就像第一代的Nautilus 3700，是沒有秒針的，簡約的設計令手錶散發着運動氣質及品牌的優雅。Ref 5610，僅38mm，是向第二代的ref 3800致敬，同時也能緊貼今時今日中性腕錶的潮流。手錶用全鉑金打造，而且非常限量。

　　最後我認為最值得一提的，是製造世上最薄手錶之一的品牌Bvlgari；品牌近年以打造超薄手錶聞名，主打系列Octo Finissimo，可惜，要做得薄，錶面自然會大一點。今年品牌終於順應民意，推出37 mm的Octo Finissimo，雖然比過往厚一點，但絕對可以接受，而且還是透底的，可以好好欣賞Bvlgari的超薄機芯及珍珠陀。物料分別有鈦金屬及黃金，我認為這款今年一定很好賣。

　　更多錶款及2026年的收藏方向，我會在下星期再細究，敬請期待。

Titus

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2026-04-10 02:00 HKT
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