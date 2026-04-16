KellyChu - 盞鬼「成語動物園」郵票首日封開賣 | Executive日記

香港郵政本月將發行「兒童郵票－－成語動物園」特別郵票及相關郵品。是次特別郵票好趣緻，一套四枚郵票以生動插圖形象化地呈現包含動物元素嘅成語，包括「鶴立雞羣」、「如虎添翼」、「一箭雙鵰」、「快馬加鞭」，希望以此提升小朋友對中國語文嘅認識和興趣，啟發正向思維。



成語言簡意賅、蘊含人生哲理，係語文學習與文化傳承嘅重要資源。日常溝通上，如果懂得好好運用成語，更有助表達，所以香港郵政好有心，以生動插圖形象化一些成語，讓小朋友更容易記入腦。例如「鶴立雞羣」郵票上就畫有幾隻雞圍住一隻鶴，「如虎添翼」郵票上嘅老虎真係有對翼喺度，盞鬼得嚟又符合意境。



全線郵政局和香港郵政網上購物平台「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）今日起將發售「兒童郵票－－成語動物園」正式首日封。呢套特別郵票及相關郵品將於本月30日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票嘅已蓋銷首日封只限在集郵局發售。



KellyChu