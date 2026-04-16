馮程淑儀 - 把握藝術三月契機 完善文化藝術生態圈 | WestK 留聲機

剛過去的三月，「香港藝術周」成功向全球訪客展示香港朝氣勃勃的文化藝術面貌。從巴塞爾藝術展香港展會、藝術中環，遍布各區的畫廊、到博物館的文化藝術展覽、講座、研討會等，數以百計的活動集中舉行。不少品牌、政府部門、金融機構等均把握藝術三月的契機，舉辦或贊助各類型文化創意活動，從展覽到音樂會、從藝術市集到跨界創作，讓藝術的能量遍布全城。當中，由西九文化區管理局舉辦的第二屆「香港國際文化高峰論壇」，匯聚近30位來自14個國家及地區的重量級講者和業界領袖，進行具啟發性的交流與對話，吸引來自全球逾二千名藝文界人士親身參與，亦有逾63萬人次透過網上平台觀看各個環節。來自海外的文博機構領袖均認同今次論壇有助他們更了解香港的文化面貌，更讚歎香港的文化藝術能在短短五、六年間有如此迅速的發展。



事實上， 自M+與香港故宮文化博物館分別於2021及2022年開幕以來，西九兩間世界級博物館憑藉其國際視野、對大中華文化的了解、以及專業的策展和營運方式，贏得世界各地同行的讚譽。不少初次到訪香港的旅客，均視西九文化區為必到的文創旅遊地標。



香港是全球三大藝術交易中心之一，但在區內不是沒有競爭對手。不少「新興市場」如韓國、新加坡、泰國、上海、深圳等，均定期舉辦藝術周和其他大型藝術品展銷活動。要穩住香港三甲地位，我們必須從交易平台轉為發展完善的藝術生態圈，特別是強化產業鏈上下游各個環節，包括為本地藝術家提供更多培訓和展出機會。以韓國為例，其藝術家的曝光率不斷增加，背後有賴當地政府透過長期及系統性的計劃和資助，培養了一批年輕藝術家，亦有更多國際畫廊和海外機構代理韓國藝術家及收藏當代藝術，這一方面體現了藝術家的才華，亦突顯了政策措施的成果。



論壇期間，西九推出了「駐場藝術家先導計劃」（Artist in Residence Pilot Programme），為本地藝術家提供創作支援和展示機會。西九文化區學院與捷克視覺藝術學院及沙特阿拉伯米斯克藝術學院簽訂合作協議，讓三地的藝術家有更多交流切磋的機會。此外，我們亦銳意培養公眾欣賞和收藏當代藝術的興趣，創造更多對藝術品的「需求」。另外，香港長期缺乏藝術品保育復修人員，而M+作為全港唯一設有獨立收藏與修復設施的博物館，正致力培訓本地年輕修復師，為構建完整藝術生態圈補上重要一環。隨着西九藝術廣場大樓於明年啟用，我們正與發展商探討吸引更多與藝術生態圈有關的機構、包括代表本地藝術家的畫廊進駐，協助香港藝術人才登上更廣闊的國際舞台。



藝術三月的盛況，映照出香港作為國際文化舞台的魅力。如何把握好機會，令本地藝文生態持續發展、讓香港的文化藝術道路走得更遠，是我和團隊不停思考的課題。



馮程淑儀