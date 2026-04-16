李純恩 - 有間茶記响附近 | 好好過日子

晚飯時份跟朋友在土瓜灣，便去了浙江街的茶餐廳「有間茶記响附近」吃飯。



進了餐廳，跟老闆Steven打過招呼，知道他們會不時轉換菜單，便由他發辦，寫了幾個小菜：鮮菠蘿拔絲咕嚕肉、避風塘茄子、金沙白飯魚、小炒王、香煎美極虎蝦、龍躉蒸荷葉飯。



小菜陸續上桌，鑊氣十足，色香味俱全，三個人，一頓晚飯吃得十分舒服。這就是香港茶餐廳的本事，從ABC餐的早餐做到下午茶，奶茶咖啡菠蘿油，到了晚上，又隨時可以整出一桌大菜來。「有間茶記响附近」更是晚飯直落消夜，做到半夜兩點才打烊。這樣的時間表，真令人有回到八十年代香港黃金年代的感覺。這天吃完晚飯已近十點，但陸陸續續一直有客人進門，可見晚市還是有得做。



跟朋友回家的時候說起這事，少不得又緬懷一下。以前，我們在外吃晚飯往往不是一天的最後一個節目。吃完晚飯常常還有下一場，比如去喝一杯聊天，比如去看一場九點半甚至午夜場。看完戲餓了，滿街的消夜地方，你想喝碗泥鯭粥吃碟豉油皇炒麵，或者炒個小菜蒸條魚，都有。



那時候沒有人強調甚麼「夜繽紛」，但就是夜夜繽紛。現在不同了，現在約人在外吃晚飯就是一天的最後一個節目，吃完飯不作他想，都回家去了。這似乎已成了香港人的生活習慣，晚上在餐廳如果吃到九點半還不走，不等飯店的伙計埋怨，自己都好像過意不去，於是便識趣埋單了。這也說不上有甚麼不好，但對於過來人，總覺得從前的夜晚比現在繽紛有趣。



Steven 跟我說，消夜的客人不少，前一天晚上有一枱客人消夜吃到一點半才散。你看，香港雖然好像不夜繽紛了，其實夜貓子還是有的，消夜的魅力，還是有的。



李純恩