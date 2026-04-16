林靜 - 小籠包 | 紅棉樹下

走進茶樓，點心紙上若見「小籠包」三字，我素來敬而遠之－－深怕重演那年人在歐洲，滿懷期待點了碗雲吞麵，換來一肚子委屈的經驗。想真正品味小籠包，上海菜館總歸穩妥些。然而朋友說，凡事皆有例外。



於是隨他來到佐敦道與廟街交界的「幸運茶點心」。這是一家點心專門店，地舖不大，人潮卻旺，座上不少外籍食客，未嘗已先添幾分信心。



朋友作東，先上一籠水晶蝦餃。粒粒漲卜卜，是近二十年盛行的大顆頭，皮薄摺多，手工見真章。餡中帶筍粒，口感爽利，鮮味四溢，我給八分。朋友甚是喜愛，問何以不給滿分？只因「曾經滄海難為水」－－心中摯愛，始終是中環大會堂「美心皇宮」的出品，個頭較小，傳統韻致，皮透如冰，隱約見餡，入口濕潤，鮮蝦與筍粒交織出溫潤的滋味。



再來一碟脆皮鮮蝦腸，見多桌皆點，想必是招牌。腸粉皮輕裹一層橙黃色的炸甜薄脆，中心藏著蝦與菜餡，三條切作六大件，滑、脆、鮮三味並陳，豐盈滿足。蜜汁叉燒包亦正統，包皮燙手，鬆軟出色。足料鮑魚糯米雞名不虛傳，餡料豐富，難得醬不氾濫，鹹蛋稍硬，若能換上起沙上品，幾近完美。



終於主角登場－－原味小籠包，一籠三件，索價三十四元，不貴不廉。熱氣裊裊，包尖細褶密疊，薄皮下隱約可見湯汁晃動。小心翼翼地送入口中，肉汁驀然綻放，薑絲與鮮肉餡層層交疊，化作高妙之味。這是我在茶樓嘗過最好的小籠包，足以比肩一流上海菜館。單為這一籠，已值得再訪這家門上標明「米芝蓮師傅主理」的點心小館。



林靜