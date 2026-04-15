張宏偉 - 感染新冠轉陰仍覺不適？長新冠中醫學治本良方 | 中大說中醫

新型冠狀病毒看似已漸漸淡出大眾的視野，然而，事實上病毒的傳播風險猶在，對於曾被感染的患者，部分人更可能仍然受到「長新冠」的困擾，影響正常生活質量。中醫學上，對於治療「長新冠」有其獨到的治本方案。



文：張宏偉 圖：資料圖片



雖然新冠病毒大流行的日子似乎遠去，但身邊親友感染新冠病毒的狀況仍時有所聞。許多人即使快篩測試顯示已轉陰性，然而身體的不適卻似乎沒跟着消失，持續受到疲倦、咳嗽、腦霧等問題困擾。這到底是怎麼回事？



這種情況很可能就是俗稱的「長新冠」，約有10%到20%的人會在感染後出現一些症狀持續存在，即使是輕症或年輕族群也無法完全倖免。



症狀五花八門



新冠病毒的攻擊範圍很廣，從呼吸道、心肺、腸胃道到神經系統都可能受影響，因此長新冠的症狀也相當多樣，常見有全身性症狀，例如：



‧極度疲倦



‧肌肉痠痛



‧呼吸道症狀如氣喘、胸悶、持續咳嗽。



‧神經精神症狀如注意力不集中、



記憶力變差（俗稱腦霧）、睡眠



障礙、頭痛、嗅覺或味覺異常。



‧心悸



‧腸胃不適



事實上，年長者以及有高血壓、肥胖、哮喘等慢性病史的人士，發生長新冠的風險相對較高。



中醫學防治理論



從中醫觀點來看，長新冠是餘邪未清、正氣已傷的狀態。病毒作為「外邪」入侵，雖然被清除，但已經耗損人體的「氣、血、陰、陽」，導致肺、脾、腎等多個臟腑功能失調，進而衍生出痰、濕、瘀等病理產物，產生各種不適。



因此，中醫治療長新冠並非「一方治百病」，而是從「整體觀」出發，透過「辨證論治」進行個體化調理。



中醫師會根據每個人不同的體質、症狀和舌脈表現，判斷其背後的根本病機，例如是「肺脾氣虛」還是「氣陰兩虛夾瘀」，再針對性地開立處方，像是生脈散、香砂六君子湯等加減化裁，目標是扶助正氣、清除餘邪，讓身體恢復平衡。



參與個體化治療

臨床研究



為了更深入研究中西醫治療長新冠的作用，香港中文大學中醫學院臨床研究小組目前正進行一項名為「個體化中醫藥治療長新冠的實用隨機對照試驗」的臨床研究。



這項研究旨在比較「個體化中藥治療」與「常規西醫症狀治療」，在改善長新冠患者生活品質上的效果。這項研究的結果，將為長新冠的臨床治療提供實證依據，有助於釐清中醫和西醫在處理這個複雜疾病上的各自優勢，最終目的是為患者找出更有效、更全面的治療策略。



如果你正深受長新冠症狀困擾，例如出現持續疲倦、咳嗽、腦霧等不適，想進一步了解或參與這項研究，請致電6082 2583，向研究人員查詢，或掃描以下二維碼登記。讓我們一起為找回健康身體努力。



香港中文大學

中醫學院專業顧問

張宏偉博士



部分病人會出現睡眠障礙或頭痛症狀。

腸胃不適是常見症狀之一。

高血壓患者的長新冠風險相對較高。

長新冠問題可大可小，嚴重時可涉及心臟及腦部健康。

長新冠問題可大可小，嚴重時可涉及心臟及腦部健康。

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