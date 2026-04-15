林思為 - 橄欖油加檸檬汁 亮麗皮膚的真相 | 營爆生活

近日社交平台上又再次興起叫人直接飲用橄欖油加檸檬汁，聲稱是一種「美容飲品」，不少人相信它能改善皮膚狀態。從營養角度來看，這組合確實含有有益成分。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸與抗氧化物（如維他命E、多酚），能支持細胞膜健康，減少自由基對皮膚的破壞。檸檬汁則提供維他命C，有助膠原蛋白合成，科學理論上能促進皮膚修復與彈性。若作為均衡飲食的一部分，這些營養素能「間接」支持皮膚健康。



但謹記橄欖油屬高熱量食物，過量攝取可能導致體重增加或腸胃不適。檸檬汁酸性強，若空腹大量飲用，可能刺激胃黏膜，引起胃酸倒流或胃痛；長期過量亦可能侵蝕牙齒琺瑯質。部分人因此覺得「越飲越差」，其實是因為副作用影響了整體健康，間接令皮膚狀態下降。



直接飲用橄欖牛加檸檬汁並非靈丹妙藥。建議適量加入到餐飲中，例如日常用來做沙律、炒菜、塗麵包或將檸檬汁加入冷飲品中，能為身體提供抗氧化與維他命。但若過量或者依賴單一飲品，反而可能帶來負面效果。皮膚健康更依賴均衡飲食、充足睡眠、喝足夠水份，防曬與壓力管理，而非單一飲食偏方。



林思為