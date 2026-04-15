Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林思為 - 橄欖油加檸檬汁 亮麗皮膚的真相 | 營爆生活

營爆生活
營爆生活
林思為
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　近日社交平台上又再次興起叫人直接飲用橄欖油加檸檬汁，聲稱是一種「美容飲品」，不少人相信它能改善皮膚狀態。從營養角度來看，這組合確實含有有益成分。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸與抗氧化物（如維他命E、多酚），能支持細胞膜健康，減少自由基對皮膚的破壞。檸檬汁則提供維他命C，有助膠原蛋白合成，科學理論上能促進皮膚修復與彈性。若作為均衡飲食的一部分，這些營養素能「間接」支持皮膚健康。

　　但謹記橄欖油屬高熱量食物，過量攝取可能導致體重增加或腸胃不適。檸檬汁酸性強，若空腹大量飲用，可能刺激胃黏膜，引起胃酸倒流或胃痛；長期過量亦可能侵蝕牙齒琺瑯質。部分人因此覺得「越飲越差」，其實是因為副作用影響了整體健康，間接令皮膚狀態下降。

　　直接飲用橄欖牛加檸檬汁並非靈丹妙藥。建議適量加入到餐飲中，例如日常用來做沙律、炒菜、塗麵包或將檸檬汁加入冷飲品中，能為身體提供抗氧化與維他命。但若過量或者依賴單一飲品，反而可能帶來負面效果。皮膚健康更依賴均衡飲食、充足睡眠、喝足夠水份，防曬與壓力管理，而非單一飲食偏方。

林思為

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
18小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
18小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢死因不詳【附疑點分析】
京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢疑點重重
即時國際
10小時前
港漂公開低成本香港生活：「有豐儉由人的自由」！房租+交通+生活費月花四位數 每日飯錢只需咁多？
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
12小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
全紅嬋將缺席下月的游泳世界盃決賽。圖為她去年參加第十五屆全國運動會情況。中新社
全紅嬋缺席跳水世界盃決賽 內媒：非主動棄賽
即時中國
13小時前
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
影視圈
13小時前
台灣29歲醉娃車廂喊「要陪睡」 非禮「的哥」下體被揭為慣犯
台灣29歲醉娃車廂喊「要陪睡」 非禮「的哥」下體被揭為慣犯
兩岸熱話
14小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
林思為 - 新食物金字塔的真相 | 營爆生活
　　美國在2025年底推出新的「倒置食物金字塔」，作為2025至2030年飲食指引的一部分。新金字塔將蛋白質豐富的食物，包括紅肉、未經加工的脂肪如牛油及植物油，以及全脂奶類置於頂部，而全穀類則放在金字塔的下端。新金字塔仍鼓勵多食水果和蔬菜，但強烈建議避免超加工食品及添加糖，尤其是10歲以下兒童。 　　新金字塔引起健康專家爭議，擔心強調紅肉、牛油及全脂奶類會令公眾混淆。美國心臟協會警告，過量飽
2026-02-25 02:00 HKT
營爆生活