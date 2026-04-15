李居明 - 春雨過後有彩虹 見到彩虹要許願 | 李居明大師會客室

最近你見到彩虹了嗎？代表你行運了！根據中國農民曆今天4月15日是「清明三候，虹始見」。意思是清明過後，彩虹開始出現在雨後的天空。古人認為彩虹是「陰陽交泰」的象徵，看見彩虹便是好運的象徵！巧合的是，近日新光黃埔正上映《彩虹少年》，這段時間果然「彩虹」最當令！



不說不知，彩虹有一句「彩虹真言」，人人都懂卻容易遺忘，那就是：「紅、橙、黃、綠、青、藍、紫」。大家看見彩虹時，記得先大聲唸出這句真言，接着許願，願望就更容易實現！當年我帶領攝製隊拍攝《致富者聯盟》，遠赴澳洲拍攝金礦，出來的時候抬頭一看，彩虹出現在天空，我隨即許願希望電影在影展拿獎，後來《大剃度》果真得獎！順便說一句，目前《大迷信》第十二集正在拍攝中，很快就和大家見面了。



在民俗與玄學上，彩虹有許多有趣的說法。古時彩虹被形容為雙頭龍，會吸乾河水，對農夫不利；但對八字水旺的人，能吸走多餘水氣，反而有利。此外，見到單彩虹，代表幸運、希望、喜事與浪漫，屬大吉。而見到雙彩虹、三彩虹，被視為不吉，象徵君主失德、社會邪風，有一種俗信要用「斬紅符」化解。



但要提醒大家的是，看見彩虹不要用手指指點點，若不小心指了，趕快把手指放入嘴裏即可化解，這跟農曆八月十五不要用手指月亮是一樣的有趣俗信。



在西方，彩虹代表上帝的恩典與祝福。希臘神話中則是連接神與人間的橋樑。在宗教上，彩虹是帝釋天手持的天弓，可平息社會動蕩；所以，彩虹能化解世間怨氣，帶來世界和平，家庭和諧。謹記：看見彩虹唸彩虹真言，再許願更靈驗！4月17日（周五）「新光當代戲劇節」三大戲寶隆重開售，搶飛要早要快！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。近年開始開拍玄學紀錄片，多次獲國際紀錄片大獎。

李居明