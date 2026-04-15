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KellyChu - 冰球世錦賽隔11年再落戶 羅淑佩讚港隊挫盧森堡「勁」 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
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　　香港時隔11年，再次主辦國際冰球聯合會（IIHF）世界錦標賽。比賽賽期橫跨3月與4月，包括舉行男子U18 IIIA級、女子成年及男子成年三個級別的賽事，場地選址愉景灣溜冰場。文體旅局局長羅淑佩星期一晚主持男子賽事的開球禮，並為中國香港隊打氣。佢表示，好開心再次為港隊打氣，見到大家戰意高昂，隊形亮麗，對佢哋取得好成績充滿信心！果然港隊不負眾望，在開幕戰便7︰1大勝盧森堡，羅淑佩大讚「勁」！

　　羅淑佩在社交平台撰文，指這個星期體育盛事一浪接一浪，並透露自己喺星期一晚入咗愉景灣主持冰球世錦賽男子賽事的開球禮，比賽將持續至星期日，希望市民多多關心和支持冰球隊。

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